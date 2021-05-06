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Монстры вышли на охоту: вышел финальный трейлер «Тихого места 2»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала заключительный трейлер второй части американского фильма ужасов «Тихое место»

сегодня, 18:55
Автор:

Светлана Шкурупий








Американская компания Paramount Pictures, которая занимается созданием и распространением кинолент, выпустила в сеть финальный трейлер второй части американского фильма ужасов "Тихое место". Ролик опубликован на официальном Youtube-канале киностудии и собрал уже более 79 тысяч просмотров.

Монстры вышли на охоту: вышел финальный трейлер «Тихого места 2»

Фото: кадр из фильма "Тихое место 2"

Известно, что во второй части "Тихого места" снова пойдет речь о семье Эбботов, которые продолжают бороться за жизнь в полной тишине, чтобы не услышали монстры, появившиеся на нашей планете. Но вслед за угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Семья вынуждена будет отправиться в неизвестность, где они обнаружат, что существа, реагирующие на звук — не единственные их враги. 

В продолжении снова снялась Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. А также вторая часть пополнилась новыми актерами: Киллианом Мёрфи и Джимоном Хонсу. 

Отметим, что премьера ужасов "Тихое место 2" должна была выйти на большие экраны еще весной прошлого года, но из-за закрытых кинотеатров и карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, была перенесена несколько раз. В США фильм планирует выйти уже 28 мая, а спустя 45 дней появится на стриминговой платформе Paramount+.


Напомним, что перед церемонией вручения престижной кинопремии "Оскар", в США выбрали лауреатов антипремии "Золотая малина". И статуэтка в номинации "Худший фильм года" получила документальная картина "Абсолютное доказательство".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что научно-фантастическую киноленту "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона повторно показали в Китае, и это помогло ей снова стать самой кассовой в истории кинематографа.


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