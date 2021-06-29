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Канал NBC сообщил о закрытии одного из своих сериалов

Телеканал NBC сообщил, что закрывает после четвертого сезона комедийно-криминальный телесериал «Хорошие девченки»

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский телеканал NBC принял решение закрыть комедийно-криминальный телесериал "Хорошие девченки" после выхода четвертого сезона. Такую информацию предоставило издание Deadline.

Канал NBC сообщил о закрытии одного из своих сериалов

Сериал "Хорошие девченки" (фото из открытых источников)

Сообщается, что сериал вышел на экраны в 2018 году и рассказывает о трех женщинах, которые живут в пригороде. Они едва сводят концы с концами и в один момент им приходит мысль ограбить супермаркет с помощью игрушечного пистолета. В главных ролях сыграли Кристина Рене Хендрикс ("Битва преподов", "Незнакомцы: Жестокие игры"), Ретта ("Парки и зоны отдыха") и Мэй Уитман ("Простушка", "C.S.I.: Место преступления").

Создательницей сериала выступила американский телевизионный сценарист и продюсер Дженна Бэнс. Ее проект после закрытия на NBC не смог найти себе новый дом, потому что стриминговая платформа Netflix и другие сервисы отказались сотрудничать. 

Отметим, что на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 61% "свежести", что основано на 33-х отзывах критиков со средним рейтингом 5,64/10. На Metacritic сериал получил 60 баллов из ста, что основано на 21-й "положительной и средней" рецензии.

Напомним, что американский телевизионный сериал Starz принял решение закрыть фэнтезийный драматический сериал "Американские боги" после третьего сезона. Инсайдер сообщает, что одной из причин такого решения стали низкие рейтинги кинокартины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный стриминговый сервис Netflix решил продлить на второй сезон американский драматический телесериал "Джинни и Джорджия": что будет в продолжении киноленты.


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Источник: https://deadline.com/2021/06/good-girls-canceled-nbc-season-4-wont-be-shopped-elsewhere-1234781742/
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