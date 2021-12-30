Какой украинский фильм стал самым кассовым в 2021 году

Финальная часть комедии украинского производства под названием "Сумасшедшая свадьба" стала самой кассовой в нашей стране за 2021 год.

Какой фильм стал самым кассовым в Украине / Фото: пресс-служба фильма

Известно, что в национальном прокате фильм собрал почти 29 миллионов гривен. И этому не помешали даже карантинные ограничения, действующие в Украине в связи с коронавирусной инфекцией. Третья часть комедии вышла в украинский прокат в феврале и стала коммерчески успешной. И это при том, что первая часть "Сумасшедшей свадьбы" стала самым кассовым фильмом 2018 года в Украине, собрав почти 55 миллионов гривен, а вторая — самым кассовым фильмом 2020 года (более 41 тысячи гривен).

Все три части кинокартины вошли в 10 бокс-офиса украинских фильмов за последние 6 лет, заняв соответственно 2-е, 4-е и 8-е места в общенациональном рейтинге. Три кинофильма в целом посмотрели в кинотеатрах сотни тысяч украинцев: всего было продано около 745 тысяч билетов, а общий бокс-офис достиг отметки 125 миллионов гривен.

"Сумасшедшая свадьба" стала настолько популярной, что права на создание локальной версии были проданы в Литву, а чуть позже и в Румынию.

Напомним, что самым кассовым фильмов 2021 года стала новая часть "Человека-паука". Эта супергеройская лента стала самой популярной за время пандемии, собрав в мировом прокате уже более одного миллиарда гривен. Ни один фильм, выпущенный в этом году, не смог похвастаться таким результатом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что без советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" сложно представить новогодние праздники. Но в этом году зрителям хотят показать американскую версию киноленты, которая будет называться "О судьбе".

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