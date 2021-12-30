Какой украинский фильм стал самым кассовым в 2021 году

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Светлана Шкурупий
Финальная
часть комедии украинского производства под названием "Сумасшедшая свадьба" стала
самой кассовой в нашей стране за 2021 год.
Какой фильм стал самым кассовым в Украине / Фото: пресс-служба фильма
Известно,
что в национальном прокате фильм собрал почти 29 миллионов гривен. И этому не
помешали даже карантинные ограничения, действующие в Украине в связи с
коронавирусной инфекцией. Третья часть комедии вышла в украинский прокат в
феврале и стала коммерчески успешной. И это при том, что первая часть "Сумасшедшей
свадьбы" стала самым кассовым фильмом 2018 года в Украине, собрав почти 55
миллионов гривен, а вторая — самым кассовым фильмом 2020 года (более 41 тысячи
гривен).
Все
три части кинокартины вошли в 10 бокс-офиса украинских фильмов за последние 6
лет, заняв соответственно 2-е, 4-е и 8-е места в общенациональном рейтинге. Три
кинофильма в целом посмотрели в кинотеатрах сотни тысяч украинцев: всего было
продано около 745 тысяч билетов, а общий бокс-офис достиг отметки 125 миллионов
гривен.
"Сумасшедшая
свадьба" стала настолько популярной, что права на создание локальной версии
были проданы в Литву, а чуть позже и в Румынию.
Напомним,
что самым кассовым фильмов 2021 года стала новая часть "Человека-паука". Эта
супергеройская лента стала самой популярной за время пандемии, собрав в мировом
прокате уже более одного миллиарда гривен. Ни один фильм, выпущенный в этом
году, не смог похвастаться таким результатом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что без советского фильма "Ирония судьбы, или С
легким паром" сложно представить новогодние праздники. Но в этом году зрителям
хотят показать американскую версию киноленты, которая будет называться "О
судьбе".
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