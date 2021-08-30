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Какой фильм возглавляет сейчас американский прокат

Лидером американского проката стал фильм ужасов «Кэндимен», кассовые сборы которого за прошлые выходные составили более 22 миллионов долларов

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В американском прокате сменился лидер. Теперь первое место занимает новая версия фильма ужасов "Кэндимен", стартовавшая на прошлых выходных. 

Какой фильм возглавляет сейчас американский прокат

Какой ужастик лидирует в прокате США (фото из открытых источников)

По информации издания Deadline, американская кинолента в жанре слэшер собрала за первый уикенд 22,4 миллиона долларов. Она является сиквелом одноименного фильма 1992 года, снятого режиссером Бернардом Роузом по мотивам рассказа Клайва Баркера "Запретное".

В фильме рассказывается о парне Энтони Маккое, который вместе со своей любимой девушкой переезжает в Чикаго, где зародилась легенда о Кэндимене — маньяке с крюком вместо одной руки. Он убивает своих жертв, являясь к ним по ночам из зеркала.

Режиссером новой версии кинокартины стала Ниа ДаКоста ("Лесок", "Марвелы"), а продюсерами Иэн Купер, Уин Розенфельд и Джордан Пил. 

За рубежом ужастик собрал пока 5 миллионов долларов, общая сумму в мире пока составляет 27,6 миллиона, но это не плохой старт для киноновинки после пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, в этом году на экраны вышло множество кинопремьер, которые зрители ждали с большим нетерпением. В их числе оказался и "Форсаж 9", который уже установил рекорд по кассовым сборам. Новая часть приключенческого боевика стала самой прибыльной за последние два года, поскольку сборы по всему миру уже достигли отметки в 700 миллионов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы — истинный ценитель и любитель жанра хоррор, то фильмы, представленные в этом списке, вам наверняка уже знакомы. Но даже несмотря на это, вам захочется их пересмотреть заново, узнав, что ученые признают их самыми страшными.


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Источник: https://deadline.com/2021/08/candyman-posts-sweet-thursday-night-with-1-9m-1234823246/
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