Какой фильм стал самым прибыльным за время пандемии

Пандемия коронавируса повлияла практически на все сферы жизни, в том числе и киноиндустрию, но ситуация стабилизировалась и в этом году на экраны вышло множество кинопремьер, которые зрители ждали с большим нетерпением. В их числе оказался и "Форсаж 9", который уже установил рекорд по кассовым сборам.

Назван самый кассовый фильм с начала пандемии / Фото: IMDb

Новая часть боевика стала самой прибыльной за последние два года, поскольку сборы по всему миру уже достигли отметки в 700 миллионов долларов, а за период 2020-2021 года таким успехом не может похвастаться ни одна другая кинолента.

Известно, что более 200 миллионов долларов "Форсажу 9" принес Китай, там фильм продержался на первой строчке по кассовым сборам в течение двух недель. В США боевик собрал более 170 миллионов долларов, а в остальных странах — более 500 миллионов.

В новой части "Форсажа" зрители продолжат наблюдать за историей Доминика Торретто, который вместе с женой и сыном живет спокойной и мирной жизнью. Но в один момент их гармонию нарушает кибертеррорист, решающий отомстить главному герою за все провалы, произошедшие по его вине.

Напомним, киностудия Universal Pictures объявила, что в апреле 2023 года на большие экраны выйдет 10 часть "Форсажа". Поговаривают, что в новом фильме создатели хотят с помощью цифровых технологий "воскресить" главного героя киноленты Пола Уокера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в октябре 2019 года в СМИ ходила информация, что голливудский актер Киану Ривз может стать героем киновселенной "Форсажа". По слухам, дебют актера должен был состояться еще в новом экшене "Форсаж: Хоббс и Шоу".

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