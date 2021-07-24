Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов

Если вы — истинный ценитель и любитель жанра хоррор, то фильмы, представленные в этом списке, вам наверняка уже знакомы. Но даже несмотря на это, вам захочется их пересмотреть заново, узнав, что ученые признают их самыми страшными.

ТОП-5 самых страшных фильмов ужасов - фото: из открытых источников

Важно отметить, что данный рейтинг был составлен не опираясь на сюжет, количество кровавых сцен или же спецэффекты, а путем измерения частоты сердечных сокращений у зрителей в ходе просмотра различных фильмов ужасов.

Всего в этом эксперименте участвовало 50 хоррор-фильмов с абсолютно разными сюжетами. Участников также было 50. Каждому замеряли частоту сердечных сокращений во время просмотра.

Итак, на первом месте по результатам исследования оказался фильм "Синистер" (2012 год). При просмотре у зрителей было зафиксировано до 86 ударов в минуту. К слову, нормой является 65. Однако и это еще все. На пугающих моментах у некоторых была отметка 131 удар.





Второе место занял фильм "Астрал" (2010 год). У людей также отмечалась частота ударов в минуту — 86.





На третьей позиции оказался фильм "Заклятие" (2013 год). Максимальное количество ударов у зрителей при просмотре — 85 в минуту.





Четвертое место занял фильм "Реинкарнация" (2018 год).





На пятой позиции — "Паранормальное явление" (2007 год).





Во время просмотров этих двух фильмов у людей частота ударов составляла чуть меньше 85.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Disney+ перезапустит легендарный мультсериал "Чип и Дейл", а также о том, какой фэнтезийный сериал Netflix решил закрыть.

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