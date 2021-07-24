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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов
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Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов

Ученые провели исследования и выяснили, какие фильмы являются самыми страшными

сегодня, 14:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Если вы — истинный ценитель и любитель жанра хоррор, то фильмы, представленные в этом списке, вам наверняка уже знакомы. Но даже несмотря на это, вам захочется их пересмотреть заново, узнав, что ученые признают их  самыми страшными.

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов

ТОП-5 самых страшных фильмов ужасов - фото: из открытых источников

Важно отметить, что данный рейтинг был составлен не опираясь на сюжет, количество кровавых сцен или же спецэффекты, а путем измерения частоты сердечных сокращений у зрителей в ходе просмотра различных фильмов ужасов. 

Всего в этом эксперименте участвовало 50 хоррор-фильмов с абсолютно разными сюжетами. Участников также было 50. Каждому замеряли частоту сердечных сокращений во время просмотра.

Итак, на первом месте по результатам исследования оказался фильм "Синистер" (2012 год). При просмотре у зрителей было зафиксировано до 86 ударов в минуту. К слову, нормой является 65. Однако и это еще все. На пугающих моментах у некоторых была отметка 131 удар. 

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов - фото 2

Второе место занял фильм "Астрал" (2010 год). У людей также отмечалась частота ударов в минуту — 86. 

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов - фото 3

На третьей позиции оказался фильм "Заклятие" (2013 год). Максимальное количество ударов у зрителей при просмотре — 85 в минуту.

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов - фото 4

Четвертое место занял фильм "Реинкарнация" (2018 год).

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов - фото 5

На пятой позиции — "Паранормальное явление" (2007 год). 

Ученые назвали пять самых страшных фильмов ужасов - фото 6

Во время просмотров этих двух фильмов у людей частота ударов составляла чуть меньше 85. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Disney+ перезапустит легендарный мультсериал "Чип и Дейл", а также о том, какой фэнтезийный сериал Netflix решил закрыть.


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Источник: https://www.elle.ru/stil-zhizni/cinema/uzhas-uzhasnyi-pyat-samykh-strashnykh-filmov-po-mneniyu-uchenykh/
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