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Какой фильм возглавил американский прокат на выходных

За прошлые выходные новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий», в главной роли с Джейсоном Стейтемом, возглавил американский прокат

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Североамериканский кинопрокат сменил лидера — художественный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" заработал за первый уик-энд более 8 миллионов долларов, что позволило ему обойти конкурентов.

Какой фильм возглавил американский прокат на выходных

фото: кадр из "Гнева человеческого"

Согласно данным Boxoffice Pro, за пределами Северной Америки боевик собрал более 17 миллионов долларов. В главной роли снялся голливудский красавчик Джейсон Стейтем. Кинолента рассказывает о загадочном человеке по имени Эйч, который устраивается работать в компанию, отвечающей за безопасную перевозку сотни миллионов долларов по Лос-Анджелесу. Фильм снят известным кинорежиссером Гаем Ричи и является ремейком французской картины 2004 года "Инкассатор".

Фильм получил сдержанные оценки в западной прессе. По данным Rotten Tomatoes, 67 % отзывов были положительными, по данным Metacritic, средняя оценка составила 57/100.

На втором месте по сборам находится аниме-мультфильм "Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”", он за первые выходные показа заработал 3 миллиона долларов, а общая касса в Америке составила почти 40 миллионов. И тройку лидеров замкнул фильм "Мортал Комбат" (2,38 млн за первый уик-энд; 37,85 млн долларов — общий сбор).

Напомним, что за время пандемии коронавируса самым кассовым фильмом стал научно-фантастический боевик "Годзилла против Конга". После выхода на экраны кинолента начала быстро покорять прокат и за короткое время собрала более 365 миллионов долларов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самым кассовым фильмов в истории стал "Аватар". После того как его запустили в повторный прокат в Китае он вернул себе первенство, подвинув "Мстителей".


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Источник: https://www.boxofficepro.com/weekend-box-office-wrath-of-man-here-today/
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