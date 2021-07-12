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Какой фильм ужасов Стивен Кинг считает самым худшим

Известный писатель Стивен Кинг назвал фильм ужасов, который, по его мнению, является самым худшим в истории кинематографа

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный писатель Стивен Кинг, получивший прозвище "король ужасов", назвал киноленту в жанре хоррор, которая, по его мнению, является самой худшей в истории кинематографа.

Какой фильм ужасов Стивен Кинг считает самым худшим

Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов (фото из открытых источников)

На своем аккаунте в Twitter автор произведений "Побег из Шоушенка" и "Сияние" отметил, что для него самым худшим ужастиком является фильм "Кровавый пир" (1963 года). Эту кинокартину считают первой, снятой в жанре ужасов с акцентом на насилие и кровь. 

Известно, что этот хоррор сняли всего за 4 дня в Майами (США). Сценарий кинокартины составлял всего 15 страниц, а ее бюджет составил 25 тысяч долларов. В прокате же "Кровавый пир" собрал чуть больше 4 млн долларов. Режиссировал фильм Хершел Гордон Льюис. Кинолента была запрещена к прокату в некоторых штатах из-за жестоких сцен убийств. На деньги, полученные от реализации "Кровавого пира" был снят фильм "Две тысячи маньяков".

В центре фильма — владелец антикварной лавки, который возомнил себя жрецом древнеегипетской богини и стал убивать женщин, чтобы проводить религиозные обряды. 

К слову, "Кровавый пир" получил в целом отрицательные отзывы от кинокритиков. Variety назвал фильм "невероятно грубым и непрофессиональным от начала до конца". На сайте Rotten Tomatoes, ужастик имеет рейтинг одобрения 42%, основываясь на 13 отзывах, со средневзвешенным показателем 4.48 / 10.

Напомним, что 73-летний американский писатель Стивен Кинг назвал фильм ужасов, который его реально напугал. Это оказалась "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света", выпущенная в 1999 году в виде документальной ленты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили самый страшный фильм ужасов.


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