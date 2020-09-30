Ученые определили самый страшный фильм ужасов

Исследователи выяснили, как на организм человека действуют фильмы ужасов и совместно с порталом Buzz Bingo определили самый жуткий хоррор. Результаты исследования и рейтинг кинолент указан на сайте.

Кадр из фильма "Астрал"

Для участия в эксперименте пригласили 10 добровольцев, которые посмотрели 10 фильмов ужасов. Во время просмотра эксперты оценивали их уровень адреналина и частоту сердцебиения. "Жуткость" кинокартин оценивали по трем критериям: "держит в напряжении", "страшно" и "очень страшно".

"Когда мы напуганы, наши надпочечники выбрасывают адреналин в кровоток, увеличивая частоту сердечных сокращений — это реакция "борись или беги"", — объяснили участники эксперимента.

Исходя из показателей уровня страха и напряжения, а также на основе рейтинга фильма, эксперты составили список самых страшных кинолент. На первом месте оказался "Астрал" (2011 года), который набрал 26 балов из 30.

Вторую строчку занял фильм "Призраки в Коннектикуте", у которого 25 баллов страха. А на третьем оказался хоррор "Заклятие 2", в котором было больше всего ужасных сцен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фильмы ужасов признаны лучшими за последнее десятилетие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!