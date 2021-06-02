Стивен Кинг рассказал, какой фильм его реально напугал

73-летний американский писатель Стивен Кинг, которого давно прозвали "королем ужасов", признался, какая кинолента его реально напугала.

Стивен Кинг (фото из открытых источников)

Создатель таких произведений как "Оно", "Противостояние", "11/22/63" рассказал, что самым жутким фильмом ужасов считает "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (The Blair Witch Project).

Кинг признался, что кассету с записью этой киноленты ему принес сын со словами: "Ты должен это посмотреть". В тот момент писатель лежал в больнице под обезболивающими. Он вспоминает, что в середине фильма попросил выключить кино, потому что это было слишком жутко и странно. Стивен не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах он позже досмотрел "Ведьму из Блэр".

Известно, что кинокартина, которая напугала "короля ужасов" была выпущена в 1999 году и рассказывает историю о трех студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая свой курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр.

Фильм снят любительскими камерами в виде документальной ленты, якобы составленной из материалов, отснятых пропавшими студентами.

Напомним, что американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой сериал прошлого года очень сильно его впечатлил. Оказалось, что это психологический триллер "Ход королевы", который произвел настоящий фурор в прокате и был высоко оценен как кинокритиками, так и зрителями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная компания Netflix приобрела права на экранизацию новой повести легендарного романиста Стивена Кинга под названием "Телефон мистера Харригана".

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