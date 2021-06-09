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Какой фильм ужасов лидирует в американском прокате

В американском прокате появился новый лидер - хоррор «Заклятие: По воле дьявола» бьет рекорды по просмотрам

9 июня 2021, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Киноиндустрия начинает потихоньку "оживать" и на большие экраны выходят фильмы, которых зрители ждали с большим нетерпением. Сейчас в американском прокате лидирует хоррор "Заклятие: По воле дьявола", которому уже удалось по сборам обойти вторую часть ужасов "Тихое место".

Какой фильм ужасов лидирует в американском прокате

какой фильм ужасов лидирует в прокате (фото из открытых источников)

Согласно информации издания Variety, кинокартина за первый уикенд заработала более 24 миллионов долларов, подвинув с первого места американский фильм ужасов "Тихое место 2", которое лидировало 2 недели. Сейчас общий сбор "Заклятия: По воле дьявола" составляет более 57 миллионов долларов, при этом нужно учитывать, что хоррор также вышел на новой стриминговой платформе HBO Max.

Эксперты говорят, что такой успех обоих хорорров в США говорит о том, что люди соскучились за кинотеатрами и такие кассовые сборы указывают на восстановление проката после года простоя и постоянных переносов кинопремьер. 

Отметим, что ужасы "Заклятие: По воле дьявола" является продолжением фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2". В нем рассказывается о супружеской паре, которая является всемирно известными детективами по расследованию паранормальных явлений. 

Вскоре на большие экраны также выйдет новая часть "Форсажа" и супергеройская кинолента "Черная вдова".

Напомним, что за первый уикенд проката американский хоррор "Тихое место 2" заработал 58,5 миллиона долларов. И это был лучший показатель со времен пандемии коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 73-летний известный американский писатель Стивен Кинг, которого давно прозвали "королем ужасов", признался, какая кинолента его реально напугала.


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Источник: https://variety.com/2021/film/box-office/conjuring-box-office-a-quiet-place-2-1234989504/
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