Какой фильм бьет рекорды в мировом прокате

Киноиндустрия начинает понемногу восстанавливаться от пандемии коронавируса и на большие экраны выходит все больше премьер, которых зрители ждали с большим нетерпением. Одной из них стал фильм ужасов "Тихое место 2".

Тихое место 2 / фото: A Quiet Place Part II / Paramount Pictures

Согласно информации The Hollywood Reporter, за первый уикенд проката американский хоррор заработал 58,5 миллиона долларов и это лучший показатель со времен пандемии. Предыдущий рекорд принадлежал фантастическому боевику "Годзилла против Конга", который дебютировал с почти 32 миллионами долларов.

Такой успех сиквела "Тихого места" был предсказан голливудскими маркетологами, которые крутились вокруг цифры 60 миллионов. Но это было еще до пандемии, из-за которой киноленту приходилось переносить. Однако, такие цифры говорят о том, что люди соскучились за кинотеатрами и киноиндустрия начинает возвращаться на "доковидные" позиции.

Стоит отметить, что ужасы "Тихое место 2" не выпустили одновременно на стриминговые сервисы, в отличие от других кинопремьер, поэтому их показатели по просмотрам могут быть значительно выше.

Напомним, что в сети появился новый трейлер американского фильма ужасов "Тихое место 2". В центре сюжета снова окажется семья Эббот, которой придется покинуть свой дом и отправиться в неизведанное. Это путешествие покажет им, что монстры, реагирующие на звуки, не единственная угроза во внешнем мире.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что североамериканский кинопрокат сменил лидера — художественный фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" заработал за первый уик-энд более 8 миллионов долларов, что позволило ему обойти конкурентов.

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