Какой фильм бьет рекорды в американском прокате

В связи с тем, что пандемия коронавируса пошла на спад, киноиндустрия начала оживать и на большие экраны выходят новинки, которые зрители ждали с большим нетерпением. И сейчас в американском прокате новый лидер — "Форсаж 9".

какой фильм лидирует в прокате США (фото из открытых источников)

Согласно информации The Hollywood Reporter, новая часть американского боевика дебютировала в американском прокате с 70 миллионами долларов, опередив по сборам вторую часть известного хоррора "Тихое место 2" (58 миллионов долларов).

Известно, что "Форсаж 9" стартовал в США и некоторых странах Европы 25 июня, после релиза в Китае и России. Уже общие сборы боевика составляют более 400 миллионов долларов. И пока это лучший результат с времен пандемии коронавируса.

Вскоре, на экраны также выйдет супергеройский фильм "Черная вдова".

Отметим, что в новой части "Форсажа" зрители снова увидят полюбившихся героев. На этот раз Доминику, который начал спокойную жизнь со своей женой и сыном, придется столкнуться с призраками прошлого, чтобы защитить свою семью. Команда снова соберется вместе, чтобы остановить опасного преступника.

Пока у "Форсажа 9" крайне противоречивые отзывы. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он получил 72% одобрения со средним баллом в 5.2 балла из 10.

Напомним, что британское издание Guardian опубликовало свой список кинолент, которые, по их версии, стали лучшими в первом полугодии 2021 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале июня 2021 года в американском прокате лидировал фильм ужасов "Заклятие: По воле дьявола". В нем рассказывается о супружеской паре, которая является всемирно известными детективами по расследованию паранормальных явлений.

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