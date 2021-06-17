Какие фильмы 2021 года стали лучшими по версии The Guardian

Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, киноиндустрия в первом полугодии 2021 года порадовала нас интересными и увлекательными новинками. Британское издание Guardian опубликовало свой список кинолент, которые, по их версии, стали лучшими.

Фильмы 2021 года / фото: UnSplash

Итак, в списке лучших фильмов текущего года оказалась драма "Земля кочевников", которая стала триумфатором кинопремии "Оскар-2021" и BAFTA-2021. В фильме рассказывается о 60-летней женщине, которая потеряла работу и отправилась в путешествие по Америке в фургоне, чтобы найти сезонный заработок. Также эксперты оценили криминальную драму "Белый тигр", комедию "Аферистка", супергеройскую киноленту "Лига Справедливости", научно-фантастический фильм "Годзилла против Конга", комедию "Зависнуть в Палм-Спрингс", комедийный триллер "Девушка, подающая надежды" и недавно вышедший хоррор "Тихое место 2", который лидировал в американском прокате на протяжение двух недель.

Всего в список попало 29 фильмов, которые получили высокие оценки от кинокритиков, отличились оригинальным сюжетом и актерским составом.

Напомним, что сейчас в американском прокате лидирует хоррор "Заклятие: По воле дьявола", которому уже удалось по сборам обойти вторую часть ужасов "Тихое место". Но на большие экраны также вышла новая часть "Форсажа" и вскоре появится супергеройская кинолента "Черная вдова".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие киноленты провалились в прокате, получив низкую оценку, как от зрителей, так и от кинокритиков, несмотря на огромные бюджеты, доходящие до 200 миллионов долларов (с учетом инфляции).

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