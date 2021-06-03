Какой сериал Netflix решил закрыть после первого сезона

Популярный стриминговый сервис Netflix решил прекратить производство еще одного сериала, который стартовал на платформе всего месяц назад.

Сериал «Наследие Юпитера» (фото из открытых источников)

Известно, что представители Netflix закрыли супергеройский сериал "Наследие Юпитера", снятый по одноименной серии комиксов. Но речь не шла о полном сворачивании шоу, поскольку вселенную Марка Миллара (автора комиксов, — прим. авт.) планируют развивать и дальше, но в другом формате.

В сообщении говорится, что будет набран новый актерский состав и история "Наследия Юпитера" продолжится в игровом сериале Supercrocks, посвященном злодеям.

Отметим, что первый сезон "Наследия Юпритера" вышел на экраны 7 мая. В нем рассказывается о супергероях, которые принадлежат к нескольким поколениям.

В киноленте развиваются две параллельные истории, которые развиваются в два временных периода: США из 1930-х годов времен великой депрессии и современности. Зрители знакомятся с супергероями из прошлого, которым пришлось через многое пройти, чтобы получить свои суперсилы, а в период современности — с их детьми. Отпрыски супергероев оказываются не такими бравыми, как их родители, и все чаще попадают в скандалы, потому что их больше волнует слава и популярность, а не спасение мира.

К слову, первый сезон супергеройского сериала состоит из 8 серий.

Напомним, что американский стриминговый сервис Netflix решил закрыть после двух сезонов хоррор-сериал "Тайный орден", в котором рассказывалось о членах тайного общества, практикующих черную магию. Причина закрытия киноленты неизвестна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Netflix адаптирует франшизу видеоигры Assassin’s Creed в сериал.

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