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Что посмотреть в марте: список интересных сериалов

В марте будет чем заняться холодными вечерами

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий








































Следующий месяц порадует зрителей новыми увлекательными сериалами, которые помогут отвлечься от работы, расслабиться и скрасить любой вечер. Какие киноленты готовятся к старту?

Что посмотреть в марте: список интересных сериалов

сериалы марта 2021 (фото из открытых источников)

Обломки

В первый день весны на экраны выйдет американский научно-фантастический телесериал "Обломки", главную роль в котором сыграли Риэнн Стил ("Безбашенные", "Волшебники") и Джонатан Такер ("Город на холме", "Мир Дикого запада"). Герои киноленты исследуют разрушенный космический корабль. Выясняется, что этот объект способен загадочным образом влиять на людей.

Дилер

10 марта состоится премьера криминальной драмы "Диллер". В центре сюжета оказывается харизматичный, но непредсказуемый наркодилер. Он решил снять музыкальный клип в опасном и криминальном районе Франции, наняв режиссера и оператора, но съемки видео превращаются в сущий кошмар.

Поколение

На стриминговом сервисе HBO Max 11 марта выходит сериал "Поколение", в центре которого группа школьников, сталкивающихся с типичными для своего возраста проблемами сексуальности, взаимодействия друг с другом и борьбы с консервативными идеями.

Сокол и Зимний солдат

19 марта на экраны выйдет новый сериал от Marvel Studios. На этот раз зрителям покажут историю Сокола и Зимнего солдата, которые вынуждены объединиться после событий фильма "Мстители: Финал" для совместной борьбы.

Красный дермантин

Еще одна новинка от Netflix, которая стартует 19 марта. После роковых событий в борделе три женщины с темным прошлым пускаются в бега от своего сутенера и его приспешников. Удастся ли им убежать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что издание The Guardian назвало лучшие сериалы 2020 года.


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Источник: https://lux.fm/ru/serialy-marta-2021-obzor-sokol-zimnij-soldat-oblomki-i-drugie_n104984
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