Что посмотреть: Дантес посоветовал легкую комедию от Netflix

Если не знаете, что посмотреть сегодня вечером, то можете воспользоваться советом от украинского певца Владимира Дантеса, который рекомендует новинку от Netflix — семейную комедию "День "да".

Что посмотреть вечером / Photo: Getty Images

На своей странице в Instagram артист написал, что посмотрел фильм "День "да" и он отлично подходит для семейного просмотра.

"Мозг расслабился, улыбка на лице есть – чего еще надо?" — написал Владимир.

Также певец раскрыл особую деталь сюжета, которая больше всего его поразила. В киноленте дети забирают у родителей телефоны и другие гаджеты, которые могут их отвлекать.

Владимир Дантес признался, что не понимает, как можно провести день без смартфона, но очень хотел бы попробовать.

Известно, что в центре комедии "День "да" оказывается обычная американская семья. Супруги воспитывают троих детей и часто говорят им "нет".

Они уверены, что правильно их воспитывают, поскольку дети должны соблюдать определенные рамки и быть послушными. Но однажды они решаются на эксперимент — в течение одного дня на все просьбы детей отвечать "да", не подозревая, какой водоворот приключений их ждет.

Режиссировал работу Мигель Артета, известный по фильмам "Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день", "Хорошая девочка" и другие.

Напомним, что научно-фантастический фильм "Аватар" повторно показали в Китае. Это помогло ему снова стать самым кассовым в истории кинематографа, "отодвинув" "Мстителей".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный сайт Rotten Tomatoes назвал победителя премии Golden Tomato Awards в номинации "Лучший фильм 2020 года".

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