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Телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска

Американский телеканал НВО хочет снять лимитированный мини-сериал про Илона Маска и его космическую компанию SpaceX

сегодня, 17:47
Автор:

Любовь Блажко

Сюжет 6-серийного сериала будет основываться на книге Эшли Вэнса Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего. В нем будет рассказываться, как Илон Маск хочет воплотить в жизнь свою главную мечту – колонизировать другие планеты. Об этом пишет издание unian.

Телеканал HBO снимет мини-сериал о компании SpaceX Илона Маска

Илон Маск. Фото: 24tv

По сюжету Маск собирает команду профессионалов, чтобы начать работу на отдаленном острове в Тихом океане. Он вместе с инженерами создает первую ракету SpaceX, которая сможет открыть всему человечеству ранее закрытый космос. Команда исследователей совершает первый полет на орбиту, что стает новым этапом в их истории и определяет дальнейшее развитие событий.

Стоит отметить, что 28 сентября исполнилось 12 лет с того момента, как произошел первый запуск Falcon 1. Всего же было совершено пять запусков этой ракеты, первые три запуска, к сожалению, закончились авариями. На смену Falcon 1 пришла Falcon 9 — самая передовая, самая надежная ракета, которая существует в современном мире. Ожидается, что в будущем на смену семейству ракет Falcon 9 придет ракета нового поколения Super Heavy.

Сценаристом сериала станет Даг Джанг, а продюсером — актер Ченнинг Татум. О дате выхода сериала или актерском составе пока ничего неизвестно, но сам Илон Маск не будет задействован в данном проекте. 

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал, когда появятся электрические самолеты. 


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