kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14491.37

ETH/USD

399.24

LTC/USD

54.92

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Стивен Кинг назвал самый лучший сериал 2020 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Стивен Кинг назвал самый лучший сериал 2020 года

Кинг назвал киноленту невероятно захватывающей

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

"Король ужасов" Стивен Кинг рассказал, что в течение 2020 года посмотрел множество сериалов, но один из них поразил его до глубины души. Об этом знаменитый писатель рассказал на своей странице в Twitter.

Стивен Кинг назвал самый лучший сериал 2020 года

Стивен Кинг (фото из открытых источников)

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие сидели дома и скрашивали свои будни с помощью сериалов. Одним из таких людей был Стивен Кинг. 

Писатель признался подписчикам, что в этом "проклятом" году посмотрел множество кинолент, но отметил всего один сериал 2020 года, который понравился ему больше всего. Им оказался "Ход королевы". Кинг назвал его невероятно захватывающий. 

Известно, что первая серия новинки от Netflix вышла в конце октября, но уже стала одной из самых обсуждаемых. В центре психологического триллера "Ход королевы" оказывается талантливая девочка по имени Бет Хармон, которая открывает для себя две страсти: шахматы и транквилизаторы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стриминговая платформа Netflix готовится снять фильм по новому сценарию Стивена Кинга.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ