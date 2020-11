Стивен Кинг назвал самый лучший сериал 2020 года

"Король ужасов" Стивен Кинг рассказал, что в течение 2020 года посмотрел множество сериалов, но один из них поразил его до глубины души. Об этом знаменитый писатель рассказал на своей странице в Twitter.

Стивен Кинг (фото из открытых источников)

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие сидели дома и скрашивали свои будни с помощью сериалов. Одним из таких людей был Стивен Кинг.

Писатель признался подписчикам, что в этом "проклятом" году посмотрел множество кинолент, но отметил всего один сериал 2020 года, который понравился ему больше всего. Им оказался "Ход королевы". Кинг назвал его невероятно захватывающий.

Известно, что первая серия новинки от Netflix вышла в конце октября, но уже стала одной из самых обсуждаемых. В центре психологического триллера "Ход королевы" оказывается талантливая девочка по имени Бет Хармон, которая открывает для себя две страсти: шахматы и транквилизаторы.

I've watched a lot of TV during this cursed year--I know I'm not alone--and the best of the best is THE QUEEN'S GAMBIT, on Netflix. Utterly thrilling. I thought nothing would beat THE TRIAL OF THE CHICAGO SEVEN, but this does.