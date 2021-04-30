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Для нерешительных зрителей: Netflix запустил новую функцию

Стриминговый сервис Netflix представил функцию «случайного выбора» контента для зрителей, которые не могут определиться с фильмом

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий








Популярная стриминговая платформа Netflix решила расширить свой функционал и позаботилась о нерешительных зрителях, которые тратят много времени на то, чтобы выбрать контент. Компания запустила функцию "случайного выбора".

Для нерешительных зрителей: Netflix запустил новую функцию

Netflix / фото: Freepik

Сервис под названием Play Something автоматически включает фильм или сериал, учитывая вкусы пользователя. Алгоритм может предложить что-то, что вы не закончили смотреть, что-нибудь из выбранного или какую-то новинку сервиса. А если выбор вам не понравится, можно снова нажать кнопку, а незавершенное шоу, фильм или сериал добавить в свой список для просмотра.

Сами представители сервиса сравнивают новую функцию с кнопкой на телевизионном пульте. "Вы включаете телевизор, и там что-то идет. Теперь вы можете открыть Netflix, нажать Play Something, и что-то начнет воспроизводиться", — отмечает контент-дизайнер Netflix Бен Барон-Наджент.

Директор по инновациям компании Netflix Кэмерон Джонсон отметил, что бывают ситуации, когда не хочется принимать никаких решений, например, вечером в пятницу после тяжелой рабочей недели. Даже если дело касается выбора фильма для семейного просмотра. 

"Иногда вы просто хотите открыть Netflix и окунуться во что-то новое. Вот почему мы создали Play Something — новый увлекательный способ расслабиться", — добавил он.

К слову, пока функция доступна только в приложениях для Smart TV.

Напомним, американская стриминговая платформа Netflix продлила на второй сезон один из своих популярных сериалов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сериалы больше всего зрители смотрели на Netflix за три месяца 2021 года.


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