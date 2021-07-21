Disney+ перезапустит легендарный мультсериал "Чип и Дейл": новых бурундуков не узнать (ВИДЕО)



















Перезапуск мультсериала "Чип и Дейл". Фото из открытых источников

Американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть.

На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились.

Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях. Большую часть времени они будут общаться жестами и звуками, а слова будут проскакивать лишь иногда. Следует отметить, что внешний вид бурундуков также не обошли изменения. Теперь они стали более мультяшными.

Сообщается, что трансляция мультика начнется с 28 июля текущего года.

В комментариях под трейлером реакции на новых Чипа и Дейла вовсе не однозначные. Многие с нетерпением ждут выхода новых серий, а вот некоторые все же отметили, что задумка с перевоплощением героев в такой милый вид и отказ от их диалогов — не самая лучшая идея.

К слову, русскоязычные комментарии практически все негативные под новым трейлером, в отличии от иностранных, где считают идеи апгрейда персонажей и мультсериала довольно логичной и удачной.

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