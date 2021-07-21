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Disney+ перезапустит легендарный мультсериал "Чип и Дейл": новых бурундуков не узнать (ВИДЕО)

В сети уже доступен трейлер обновленного мультсериала

сегодня, 15:33
Автор:

Мокрик Анастасия








Disney+ перезапустит легендарный мультсериал "Чип и Дейл": новых бурундуков не узнать (ВИДЕО)

Перезапуск мультсериала "Чип и Дейл". Фото из открытых источников

Американский приключенческий анимационный сериал "Чип и Дейл" вновь появится на телеэкранах. Вот только теперь серии с участием двух веселых бурундуков будут не совсем такими, какими все привыкли их видеть. 

На официальном канале Disney Plus появился трейлер легендарного мультсериала, только уже в новой версии и под названием "Chip 'n' Dale: Park Life". Новые серии будут о приключениях бурундуков и их жизни в городском парке, где они поселились. 

Стоит отметить, что в перезапущенной версии мультсериала Чип и Дейл не будут разговаривать, как в старых сериях. Большую часть времени они будут общаться жестами и звуками, а слова будут проскакивать лишь иногда. Следует отметить, что внешний вид бурундуков также не обошли изменения. Теперь они стали более мультяшными. 

Сообщается, что трансляция мультика начнется с 28 июля текущего года.

В комментариях под трейлером реакции на новых Чипа и Дейла вовсе не однозначные. Многие с нетерпением ждут выхода новых серий, а вот некоторые все же отметили, что задумка с перевоплощением героев в такой милый вид и отказ от их диалогов — не самая лучшая идея.

К слову, русскоязычные комментарии практически все негативные под новым трейлером, в отличии от иностранных, где считают идеи апгрейда персонажей и мультсериала довольно логичной и удачной. 

Disney+ перезапустит легендарный мультсериал ”Чип и Дейл”: новых бурундуков не узнать (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, какой фильм ужасов король хоррора Стивен Кинг считает самым худшим в истории кинематографа.

Также сайт сообщал о том, какой фильм бьет рекорды в американском прокате.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HLdY__1EKic&ab_channel=DisneyPlus
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