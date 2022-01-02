Что посмотреть с детьми: ТОП-5 интересных мультфильмов



























































































Если хотите отдохнуть всей семьей и посмотреть добрый и веселый мультфильм, тогда запасайтесь попкорном и ловите нашу подборку.

Что посмотреть с детьми (фото из открытых источников)

Гринч (2018)

Рождественский мультфильм, который поведает удивительную историю, произошедшую в сказочной стране. Красивая и яркая кинолента учит добру и показывает, что любовь способна победить зло, а праздник — не время для вражды.

Смолфут (2018)

Комедийный мультфильм, рассказывающий историю Йети, живущих в заснеженных горах, куда еще не ступала нога человека. Трогательный светлый сюжет учит зрителя распознавать главные ценности в жизни и не забывать о доброте.

Холодное сердце (2013/2019)

Увлекательный мультфильм, который рассказывает о родных сестрах-принцессах, живущих в сказочном королевстве Эренделл. Добрая сказка о любви, дружбе, единении, силе духа и самопожертвовании.

Лука (2021)

Интересный анимационный фильм, который рассказывает историю дружбы чувственных мальчиков-монстров, которых должно принять общество. Эта история учит детей и взрослых не разделять друг друга на касты, а смотреть в суть каждого из нас.

Райя и последний дракон (2021)

В центре мультфильма отважная девушка-воительница, которая искреннее желает спасти свой народ от зла, поэтому отправляется в удивительное путешествие. Захватывающая и добрая сказка о мире, дружбе и доверии.

Напомним, что студия Animagrad представила трейлер самого ожидаемого украинского полнометражного мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мультфильмы могут быть интересны не только детям. Представляем 15 лучших полнометражных мультфильмов для взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!