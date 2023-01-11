"Больше страданий": Netflix анонсировал второй сезон сериала "Уэнздей" (ВИДЕО)



















Нашумевший американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix, который побил все рекорды по просмотрам и стал главной сериальной премьерой 2022 года, не перестает напоминать о себе.

Сериал "Уэнздей" получит продолжение/Фото: Wallpapersden

Так, на днях популярное издание Deadline заявило о продлении сериала на второй сезон, что, для многих, оказалось предсказуемым.

Напомним, что шоу стало вторым по популярности англоязычным сериалом платформы с более чем 1,2 миллиарда часов просмотров в течение первых 28 дней. Продакшеном сериала займется корпорация Amazon, а транслировать второй сезон будут, как и раньше, на стриминговом сервисе Netflix.



В интервью для TV Line Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали, что центральной темой второго сезона станут отношения Уэнздей с членами ее семьи и окружающими. Сценаристы хотят глубже раскрыть характер главной героини и ее взаимоотношения с Мортишей.

Предполагается, что вся семейка Аддамсов наконец получат больше экранного времени, однако детали второго сезона держатся в строжайшем секрете.

Дата релиза второго сезона "Уэнздей" пока не объявлена, однако многие эксперты уверены, что второй сезон может выйти уже осенью 2023-го года, так как создатели не захотят тянуть время и отпускать "волну" популярности.



Напомним, что в первом сезоне сериала зрителям рассказали историю Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор". Девушка пытается овладеть своими мощными экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад.

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