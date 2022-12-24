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Уэнсдей смеется и шутит: Netflix опубликовал неудавшиеся дубли из сериала (ВИДЕО)

Сверхъестественное шоу в жанре ужасов и комедии, за первую же неделю, набрало 341,23 миллион часов просмотров.

сегодня, 06:35
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Автор:

Анна Нестерова








Нашумевший американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix, который побил все рекорды по просмотрам и стал главной сериальной премьерой 2022 года, не перестает напоминать о себе.

Уэнсдей смеется и шутит: Netflix опубликовал неудавшиеся дубли из сериала (ВИДЕО)

Уэнздей/ Фото: скриншот

Так, на днях, на YouTube-канале Netflix было опубликовано видео с подборкой неудавшихся дублей, которые фиксировались во время съемок сериала. На кадрах хроники мы можем увидеть режиссера Тима Бертона, Дженну Ортегу в роли Уэнсдей, которая забывает текст, смеется и гримасничает. Также забавными оказались кадры с Мортисией с Гомесом, которые без стеснения поют в автомобиле, а также с Энид, внезапно получающей фонариком по голове.

Стоит отметить, что вне съемочного процесса мрачная и сосредоточенная Уэнсдей выглядит достаточно милой, улыбчивой и раскованной. Это еще раз доказывает то, насколько Дженна Ортега четко и точно вживалась в кадре в роль Уэнсдей и полностью отдавала себя работе.

Напомним, сериал рассказывает нам о героине Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор". Премьера шоу состоялась 23 ноября и оно сразу же завоевало поклонников по всему миру. Уже известно, что сериал будет продлен на второй и третий сезоны.

Интересно, что вирусный танец из сериала "Уэнсдей", который исполнила харизматичная актриса Дженна Ортега, великолепно повторила популярная украинская исполнительница Оля Полякова.

Ранее "Комментарии" писали о том, что пес Патрон повторил вирусный танец Уэнздей (ВИДЕО). Самая известная собака Украины — пес Патрон — решил не оставаться в стороне от трендов и также повторил вирусный танец из сериала "Уэнсдей".

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