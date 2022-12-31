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Вас это удивит: Дженна Ортега в сериале "Уэнздей" сыграла две роли (ФОТО)

Новый американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix побил все рекорды по просмотрам и стал кассовым хитом.

сегодня, 15:45
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Автор:

Анна Нестерова

Нашумевший американский сериал "Уэнздей" от стримингового сервиса Netflix, который побил все рекорды по просмотрам и стал главной сериальной премьерой 2022 года, не перестает напоминать о себе.

Вас это удивит: Дженна Ортега в сериале "Уэнздей" сыграла две роли (ФОТО)

Уэнсдей/ Фото из открытых источников

Так, на днях стало известно о том, что звезда шоу — юная Дженна Ортега — сыграла в сериале сразу две роли. Об этом многие даже и не догадывались, ведь узнать актрису в роли ведьмы Гуди не так уж и просто.

Вас это удивит: Дженна Ортега в сериале ”Уэнздей” сыграла две роли (ФОТО) - фото 2

Как оказалось, Ортега действительно исполнила роль ведьмы Гуди в сериале. Для перевоплощения ей пришлось "сменить" цвет волос, кожи и глаз. Однако, если присмотреться, то становится понятно, что роль Гуди действительно мастерски исполняет Ортега.

Вас это удивит: Дженна Ортега в сериале ”Уэнздей” сыграла две роли (ФОТО) - фото 3

Напомним, сериал рассказывает нам о героине Уэнздей Аддамс из "Семейки Аддамс во время ее обучения в академии "Невермор". Девушка пытается овладеть своими мощными экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад.

Премьера шоу состоялась 23 ноября и оно сразу же завоевало поклонников по всему миру. Уже известно, что сериал будет продлен на второй и третий сезоны.

Ранее "Комментарии" писали: Уэнсдей смеется и шутит: Netflix опубликовал неудавшиеся дубли из сериала (ВИДЕО). Сверхъестественное шоу в жанре ужасов и комедии, за первую же неделю, набрало 341,23 миллион часов просмотров.

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