Барак Обама поделился подборкой своих любимых сериалов

44-й президент США Барак Обама в ноябре 2020 года выпустил первую книгу своих мемуаров "Земля обетованная". В одном из недавних интервью он рассказал, как проходила его работа над книгой и какие сериалы он смотрел в перерыве между написанием.

Барак Обама назвал свои любимые сериалы (фото из открытых источников)

Барак Обама отметил, что работа над книгой длилась около четырех лет, писать он начал ее незадолго до того, как покинул Белый дом. Поддерживать себя в тонусе ему помогал зеленый чай и любимые сериалы, на которые он переключался, чтобы немного расслабиться. А вот музыку во время написания книги бывший президент США не слушал, он отметил, что она не настраивала его на нужный лад, а только сбивала с мысли.

Итак, чтобы "разгрузиться" Барак Обама смотрит "Пацанов", "В лучшем мире", "Хранителей" и "Лучше звоните Солу". По словам политика, американский сериал "В лучшем мире" он считает невероятно мудрым и милым, ведь в нем хорошо сочетаются элементы комедии и серьезные философские вопросы. А вот "Лучше звоните Солу" понравился Обаме за хороших персонажей и исследования темной стороны американской мечты.

"Пацаны" и "Хранители" попали в список его любимых сериалов, потому что в них переворачивается представление о супергероях и обнажаются проблемы расы, капитализма и то, как корпорации и СМИ искажают реальность.

Создатели этих сериалов отреагировали на похвалу бывшего президента США Барака Обамы в своем Twitter. Каждый признался, что был приятно удивлен тем, что политику понравился его проект.

Напомним, недавно "король ужасов" Стивен Кинг рассказал, какой сериал 2020 года его впечатлил больше всего.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие сериалы 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!