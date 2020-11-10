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Rotten Tomatoes рекомендует: названы лучшие сериалы 2020 года

Рейтинг составлен на основе положительных отзывов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Авторитетный сайт Rotten Tomatoes, на котором собираются рецензии на любые фильмы и телешоу, опубликовал свой рейтинг лучших сериалов этого года, достойных внимания.

Rotten Tomatoes рекомендует: названы лучшие сериалы 2020 года

фото: Netflix

На первом месте оказался драматический мини-сериал "Ход королевы", именно он впечатлил писателя Стивена Кинга. В центре сюжета талантливая девочка по имени Бет, которая открывает в себе страсть к двум вещам: шахматам и транквилизаторам.

Вторую строчку занял сериал "Клуб нянь". В главных ролях пять школьниц, которые придумали гениальный способ самостоятельно заработать деньги.  

Тройку лидеров замыкает комедийная кинолента "Пен15" (2 сезон), которая переносит зрителей в обычную американскую школу и знакомит с Майей и Анной — двумя взрослыми лучшими подругами, решившими вновь погрузиться в водоворот школьной жизни.

Четвертую позицию занял сериал Шиттс Крик (6 сезон)

А на пятом месте оказалась драма "По кайфу".

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названо пять самых дорогих сериалов от НВО.


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Источник: https://editorial.rottentomatoes.com/guide/best-tv-shows-of-2020/
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