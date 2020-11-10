Rotten Tomatoes рекомендует: названы лучшие сериалы 2020 года

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Светлана Шкурупий
Авторитетный сайт Rotten Tomatoes, на котором собираются рецензии на любые фильмы и телешоу, опубликовал свой рейтинг лучших сериалов этого года, достойных внимания.
фото: Netflix
На первом месте оказался драматический мини-сериал "Ход королевы", именно он впечатлил писателя Стивена Кинга. В центре сюжета талантливая девочка по имени Бет, которая открывает в себе страсть к двум вещам: шахматам и транквилизаторам.
Вторую строчку занял сериал "Клуб нянь". В главных ролях пять школьниц, которые придумали гениальный способ самостоятельно заработать деньги.
Тройку лидеров замыкает комедийная кинолента "Пен15" (2 сезон), которая переносит зрителей в обычную американскую школу и знакомит с Майей и Анной — двумя взрослыми лучшими подругами, решившими вновь погрузиться в водоворот школьной жизни.
Четвертую позицию занял сериал Шиттс Крик (6 сезон)
А на пятом месте оказалась драма "По кайфу".
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что названо пять самых дорогих сериалов от НВО.
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