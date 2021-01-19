Популярный британский сериал закрывают после шестого сезона

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Светлана Шкурупий
Популярный криминальный сериал "Острые козырьки" близится к финалу. Создатель проекта Стивен Найт сообщил, что шестой сезон станет последним, но попросил зрителей не расстраиваться, потому что история продолжится, правда, в другом формате.
Острые козырьки (фото из открытых источников)
Поклонники "Острых козырьков" не были готовы к тому, что сериал закончится на шестом сезоне, но пандемия коронавирусной инфекции, всколыхнувшая весь мир в 2020 году, видно поменяла планы создателя и он ускорил завершение киноленты.
Предполагается, что новые серии "Острых козырьков" выйдут на экраны в конце текущего, а может даже в начале 2022 года, все будет зависеть от вирусного кризиса, продолжающегося в Великобритании.
Но Стивен Найт подбодрил поклонников кинокартины и сказал, что ее история продолжится, но уже будет в другом формате. О чем конкретно шла речь — непонятно, возможно, выйдет спин-офф сериала или полнометражный фильм.
Напомним, в сериале идет речь о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд.
Известно, что премьера криминального сериала "Острые козырьки" состоялась в сентябре 2013 года и была очень успешной. Тогда руководство телеканала BBC объявило, что продлевает киноленту сразу на два сезона. Известно, что сериал получил премию National Television Awards (2019 г.) в номинации "лучший драматический сериал".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 2021 год будет радовать зрителей новыми и увлекательными новинками. Недавно стало известно, что на экраны вернется популярный сериал конца 90-х годов "Секс в большом городе". Но к проекту вернутся не все главные героини.
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