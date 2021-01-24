Netflix продлил один из самых популярных сериалов на второй сезон

На днях популярная стриминговая платформа Netflix официально заявила о том, что костюмированный сериал "Бриджертоны" продлен на второй сезон.

сериалы Netflix / кадр из "Бриджертонов"

Известно, что съемки продолжения киноленты должны стартовать уже этой весной в Великобритании. Во второй сезоне зрители будут наблюдать за жизненной историей Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, которого сыграл 32-летний Джонатан Бейли. Также в продолжении киноленты появятся новые персонажи.

Отмечается, что сериал "Бриджертоны", действия которого происходят в Лондоне в эпоху Регентства, основан на романах Джулии Куинн. В первом сезоне речь шла о Дафне Бриджиртон и ее бурном романе с герцогом Гастингским. В целом, писательница выпустила восемь романов и каждый из них посвящен личной жизни одного из семейства Бриджертонов. Автор сериала Ван Дьюсен заявил, что хочет следовать этому формату.

Но при этом, главные герои первого сезона — Дафна и Саймон Гастингские также будут участвовать в истории, ведь они являются важной ее частью.

Напомним, что премьера костюмированной мелодрамы состоялась в декабре 2020 года и стала настоящим хитом на Netflix. Стриминговый сервис сообщил, что за 28 дней проката сериал "Бриджертоны" посмотрели с 63 млн аккаунтов. По просмотрам эта кинолента обошла даже нашумевший "Ход королевы".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сериал "Бриджертоны" быстро занял лидирующие позиции по просмотрам на Netflix, но не сумел удерживать их слишком долго. В начале января на платформе стартовал французский телесериал "Люпен" в главной роли с Омаром Си, и он сумел побить рекорд костюмированной мелодрамы.

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