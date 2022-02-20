Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО)

Все поскорее ждут весны, потому что это время перемен и обновлений, но провести ревизию в шкафу и прикупить пару вещей можно уже сейчас. Имиджмейкер Зоя Панина на своей странице в Instagram рассказала, какие вещи будут в тренде.

Тренды весны-2022 года (фото из открытых источников)

Вырезы

В этом сезоне выглядеть смело, эффектно и стильно помогут юбки, топы, платья с вырезами. Модницам советуют не ограничиваться вырезами в районе декольте или бедер.





Нулевые

Мода циклична и уже никого не удивишь тем, что в тренды 2022 года вернется стиль 2000-х годов: низкая посадка, яркие топы, мини-юбки. Но здесь важно здраво оценивать пропорции своей фигуры, и если такая одежда будет смотреться на вас нелепо, то не стоит подхватывать этот весенний тренд.





Тонкий трикотаж

Если несколько сезонов назад, вещи из тонкого трикотажа воспринимались как антитренд, то этой весной они снова вернут себе актуальность и будут пользоваться спросом.





Кроше

Весной-2022 года популярны будут также кардиганы, платья, топы, связанные крючком. Модницам рекомендуют обращать внимание на яркие расцветки, чтобы образ получился стильным и нескучным.





Обувь на платформе

В новом сезоне актуальной снова станет платформа, она будет присутствовать везде: на летних босоножках и демисезонных ботинках. В тренде будет разная цветная гамма, натуральные материалы, но с декором перебарщивать не стоит.





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