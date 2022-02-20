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Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО)

Имиджмейкер Зоя Панина рассказала, какие вещи будут в тренде этой весной: что добавить в свой гардероб модницам

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все поскорее ждут весны, потому что это время перемен и обновлений, но провести ревизию в шкафу и прикупить пару вещей можно уже сейчас. Имиджмейкер Зоя Панина на своей странице в Instagram рассказала, какие вещи будут в тренде.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО)

Тренды весны-2022 года (фото из открытых источников)

Вырезы

В этом сезоне выглядеть смело, эффектно и стильно помогут юбки, топы, платья с вырезами.  Модницам советуют не ограничиваться вырезами в районе декольте или бедер.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО) - фото 2

Нулевые

Мода циклична и уже никого не удивишь тем, что в тренды 2022 года вернется стиль 2000-х годов: низкая посадка, яркие топы, мини-юбки. Но здесь важно здраво оценивать пропорции своей фигуры, и если такая одежда будет смотреться на вас нелепо, то не стоит подхватывать этот весенний тренд.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО) - фото 3

Тонкий трикотаж

Если несколько сезонов назад, вещи из тонкого трикотажа воспринимались как антитренд, то этой весной они снова вернут себе актуальность и будут пользоваться спросом.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО) - фото 4

Кроше

Весной-2022 года популярны будут также кардиганы, платья, топы, связанные крючком. Модницам рекомендуют обращать внимание на яркие расцветки, чтобы образ получился стильным и нескучным.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО) - фото 5

Обувь на платформе

В новом сезоне актуальной снова станет платформа, она будет присутствовать везде: на летних босоножках и демисезонных ботинках. В тренде будет разная цветная гамма, натуральные материалы, но с декором перебарщивать не стоит.

Вырезы и трикотаж: что будет в тренде весной-2022 (ФОТО) - фото 6

Напомним, какие платья будут в моде весной-2022.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая джинсовая одежда будетактуальна весной-2022 года: на какие вещи стоит обратить внимание модницам.

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Источник: https://www.instagram.com/p/CZ4E7pUsry7/
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