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С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО)

Эксперты рассказали, какие платья будут актуальны весной 2022 года: главные советы для модниц

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Весна — время перемен и обновлений, поэтому перед потеплением, стоит пересмотреть свой гардероб и добавить в него несколько платьиц. В 2022 году на пике популярности будут фасоны, которые подчеркнут любую фигуру.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО)

Какие платья будут в моде весной-2022 (фото из открытых источников)

Сексуальные вырезы

Такие платье подчеркнут достоинства вашей фигуры, например, вырезы на талии сделают формы более выразительными, на плечах и груди — акцентируют зону декольте. Вы будете выглядеть более женственно и стильно.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 2

Яркие цвета

Этой весной привнести в свою жизнь яркость можно с помощью однотонных платьев насыщенных оттенков, так что включайте фантазию, выбирайте смелые варианты и дополняйте их правильными аксессуарами. Только не переборщите!

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 3

Высокий разрез

Не оставляйте свои ножки без внимания. Выбирайте платья с высокими разрезами, потому что они смогут подчеркнуть вашу фигуру и придать образу сексуальности.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 4

Белый минимализм

Если хотите выглядеть просто, но элегантно, тогда делайте акцент на белом платье, где не будет ничего лишнего — минимализм сейчас в моде.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 5

Перья и блестки

Украшайте весенние будни платьями с пайетками или перьями, разбавляя их элементами базы, чтобы они вписывались в атмосферу и выглядели более гармонично.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 6

Бахрома

С помощью бахромы можно оживить свой образ и добавить в него динамики. Такой наряд подойдет для девушек разной комплектации и сделает look более эффектным.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 7

Экстремальное мини

Весной-2022 в моде будут короткие юбки и платья, поэтому нужно быть смелее и выбирать соответствующие фасоны, чтобы подчеркнуть свои ножки.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 8

Узлы и драпировки

Узлы и драпировки помогут подчеркнуть грудь, бедра или талию, но, чтобы образ получился удачным и гармоничным, нужно проследить за тем, на какой участок тела вы делаете основной акцент.

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 9

Петли и завязки

Тонкие бретели, завязки, тесемки и петли — элементы, которые сделают образ более чувственным. С их помощью можно деликатно подчеркнуть участки тела и привлечь к ним внимание. 

С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО) - фото 10

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие модные тренды уйдут в 2022 году.


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Источник: https://www.cosmo.ru/fashion/trends/eti-platya-budut-samymi-modnymi-vesnoy-2022-glavnye-trendy-sezona/
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