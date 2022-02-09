С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО)

Весна — время перемен и обновлений, поэтому перед потеплением, стоит пересмотреть свой гардероб и добавить в него несколько платьиц. В 2022 году на пике популярности будут фасоны, которые подчеркнут любую фигуру.

Какие платья будут в моде весной-2022 (фото из открытых источников)

Сексуальные вырезы

Такие платье подчеркнут достоинства вашей фигуры, например, вырезы на талии сделают формы более выразительными, на плечах и груди — акцентируют зону декольте. Вы будете выглядеть более женственно и стильно.





Яркие цвета

Этой весной привнести в свою жизнь яркость можно с помощью однотонных платьев насыщенных оттенков, так что включайте фантазию, выбирайте смелые варианты и дополняйте их правильными аксессуарами. Только не переборщите!





Высокий разрез

Не оставляйте свои ножки без внимания. Выбирайте платья с высокими разрезами, потому что они смогут подчеркнуть вашу фигуру и придать образу сексуальности.





Белый минимализм

Если хотите выглядеть просто, но элегантно, тогда делайте акцент на белом платье, где не будет ничего лишнего — минимализм сейчас в моде.





Перья и блестки

Украшайте весенние будни платьями с пайетками или перьями, разбавляя их элементами базы, чтобы они вписывались в атмосферу и выглядели более гармонично.





Бахрома

С помощью бахромы можно оживить свой образ и добавить в него динамики. Такой наряд подойдет для девушек разной комплектации и сделает look более эффектным.





Экстремальное мини

Весной-2022 в моде будут короткие юбки и платья, поэтому нужно быть смелее и выбирать соответствующие фасоны, чтобы подчеркнуть свои ножки.





Узлы и драпировки

Узлы и драпировки помогут подчеркнуть грудь, бедра или талию, но, чтобы образ получился удачным и гармоничным, нужно проследить за тем, на какой участок тела вы делаете основной акцент.





Петли и завязки

Тонкие бретели, завязки, тесемки и петли — элементы, которые сделают образ более чувственным. С их помощью можно деликатно подчеркнуть участки тела и привлечь к ним внимание.





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