С вырезами и бахромой: какие платья будут в моде весной-2022 (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Весна
— время перемен и обновлений, поэтому перед потеплением, стоит пересмотреть
свой гардероб и добавить в него несколько платьиц. В 2022 году на пике
популярности будут фасоны, которые подчеркнут любую фигуру.
Какие платья будут в моде весной-2022 (фото из открытых источников)
Сексуальные вырезы
Такие платье подчеркнут достоинства вашей фигуры, например, вырезы на талии сделают формы более выразительными, на плечах и груди — акцентируют зону декольте. Вы будете выглядеть более женственно и стильно.
Яркие цвета
Этой весной привнести в свою жизнь яркость можно с помощью однотонных платьев насыщенных оттенков, так что включайте фантазию, выбирайте смелые варианты и дополняйте их правильными аксессуарами. Только не переборщите!
Высокий разрез
Не оставляйте свои ножки без внимания. Выбирайте платья с высокими разрезами, потому что они смогут подчеркнуть вашу фигуру и придать образу сексуальности.
Белый минимализм
Если хотите выглядеть просто, но элегантно, тогда делайте акцент на белом платье, где не будет ничего лишнего — минимализм сейчас в моде.
Перья и блестки
Украшайте весенние будни платьями с пайетками или перьями, разбавляя их элементами базы, чтобы они вписывались в атмосферу и выглядели более гармонично.
Бахрома
С помощью бахромы можно оживить свой образ и добавить в него динамики. Такой наряд подойдет для девушек разной комплектации и сделает look более эффектным.
Экстремальное мини
Весной-2022 в моде будут короткие юбки и платья, поэтому нужно быть смелее и выбирать соответствующие фасоны, чтобы подчеркнуть свои ножки.
Узлы и драпировки
Узлы и драпировки помогут подчеркнуть грудь, бедра или талию, но, чтобы образ получился удачным и гармоничным, нужно проследить за тем, на какой участок тела вы делаете основной акцент.
Петли и завязки
Тонкие бретели, завязки, тесемки и петли — элементы, которые сделают образ более чувственным. С их помощью можно деликатно подчеркнуть участки тела и привлечь к ним внимание.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие модные тренды уйдут в 2022 году.
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