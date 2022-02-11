logo

BTC/USD

43383.75

ETH/USD

3091.28

LTC/USD

132.71

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг мода Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО)

Эксперты рассказали, какая джинсовая одежда будет актуальна весной-2022 года: на какие вещи стоит обратить внимание модницам

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Есть вещи, которые на протяжение многих лет не выходят из моды, но совершенствуются в том или ином отношении. К таким относится и джинсовая одежда — она остается востребованной для девушек разного возраста. Что будут носить модницы этой весной?

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО)

5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (фото из открытых источников)

Комбинезоны

В этом году можно выбрать разные вариации комбинезонов из денима, которые подойдут и для прогулки, и для отдыха, и для дружеской вечеринки. Преимуществом изделия является свободный крой, обеспечивающий раскованность и свободу движения.

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО) - фото 2

Платья

В моду также возвращаются джинсовые платья. Но, чтобы подчеркнуть с его помощью достоинства фигуры, девушке нужно выбрать подходящий фасон: А-силуэт, трапецию, футляр или ассиметричную модель.

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО) - фото 3

Шорты

В новом сезоне большой популярностью будут пользоваться и шорты, потому что они удобные, стильные и сочетаются с разной одеждой и обувью. Актуальными будут короткие фасоны и свободные бермуды.

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО) - фото 4

Юбки

Джинсовые юбки — отличный вариант для теплого весеннего дня или жаркого лета. Модницам рекомендуют обратить внимание на миди и макси-юбки, с помощью которых можно создать множество ярких образов.

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО) - фото 5

Джинсовые куртки

Ну и куда же без джинсовых курток? Они не сдают своих позиций в трендах уже несколько сезонов. Это практичный и стильный предмет гардероба, который можно сочетать с платьями, сарафанами, юбками и т.д.

Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО) - фото 6

Напомним, эксперты рассказали, какие джинсы зимой 2022 года остаются в тренде и как выбрать правильный фасон, чтобы он подходил к фигуре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем носить джинсы скинни, чтобы выглядеть стильно, модно и эффектно.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.woman.ru/fashion/denim-s-golovy-do-nog-7-dzhinsovykh-veshei-kotorye-vesnoi-budut-nosit-vse-id714034/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!