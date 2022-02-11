Мода 2000-х: 5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (ФОТО)

Есть вещи, которые на протяжение многих лет не выходят из моды, но совершенствуются в том или ином отношении. К таким относится и джинсовая одежда — она остается востребованной для девушек разного возраста. Что будут носить модницы этой весной?

5 джинсовых вещей, которые будут в моде этой весной (фото из открытых источников)

Комбинезоны

В этом году можно выбрать разные вариации комбинезонов из денима, которые подойдут и для прогулки, и для отдыха, и для дружеской вечеринки. Преимуществом изделия является свободный крой, обеспечивающий раскованность и свободу движения.





Платья

В моду также возвращаются джинсовые платья. Но, чтобы подчеркнуть с его помощью достоинства фигуры, девушке нужно выбрать подходящий фасон: А-силуэт, трапецию, футляр или ассиметричную модель.





Шорты

В новом сезоне большой популярностью будут пользоваться и шорты, потому что они удобные, стильные и сочетаются с разной одеждой и обувью. Актуальными будут короткие фасоны и свободные бермуды.





Юбки

Джинсовые юбки — отличный вариант для теплого весеннего дня или жаркого лета. Модницам рекомендуют обратить внимание на миди и макси-юбки, с помощью которых можно создать множество ярких образов.





Джинсовые куртки

Ну и куда же без джинсовых курток? Они не сдают своих позиций в трендах уже несколько сезонов. Это практичный и стильный предмет гардероба, который можно сочетать с платьями, сарафанами, юбками и т.д.





Напомним, эксперты рассказали, какие джинсы зимой 2022 года остаются в тренде и как выбрать правильный фасон, чтобы он подходил к фигуре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с чем носить джинсы скинни, чтобы выглядеть стильно, модно и эффектно.

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