logo
Русский Українська

BTC/USD

35953.12

ETH/USD

2429.04

LTC/USD

176.25

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем реальную
commentss НОВОСТИ Все новости

Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем реальную

На игровой платформе Roblox виртуальную сумку люксового бренда Gucci продали дороже, чем реальную

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Современные технологии развиваются очень быстро и доходит до того, что люди инвестируют деньги не в реальные вещи, а в цифровую одежду или аксессуары. Модные дома также стараются идти в ногу со временем и делают акцент на товарах для виртуальной реальности.

Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем реальную

Сумки Gucci (фото из открытых источников)

На игровой платформе Roblox с 17 по 31 мая проходит виртуальная выставка "Gucci Garden Experience", организованная Gucci совместно с Roblox. На западе геймеры могут купить виртуальные изображения сумок, очков, головных уборов и других аксессуаров. Для этого им нужно конвертировать деньги во внутриигровую валюту Robux.

Как ни странно, предложение пользуется спросом. Недавно стало известно, что один из игроков приобрел виртуальную сумку Gucci Dionysus дороже, чем стоит реальная. В бутике итальянского бренда такая модель стоит $ 3400, а ее электронная копия была продана за $ 4115.

Стоит отметить, что такая покупка не имеет никакой ценности за пределами игры Roblox, ведь ее нельзя перепродать. Но для игроков подобные аксессуары имеют большое значение, ведь такие эксклюзивные вещи влияют на репутацию персонажей игры.

Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем реальную - фото 2

Напомним, что итальянский люксовый бренд Gucci представил для продажи оранжевое платье в клетку с атласным бантом для мужчин за 62 тысячи гривен.

По словам представителей бренда, мужское платье можно носить под рваные джинсы. Также известно, что скоро Gucci представит такой же фасон изделия в цветочный принт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/virtualnu-sumku-gucci-prodaly-dorozhche-nizh-realnu/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ