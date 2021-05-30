Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем реальную

Современные технологии развиваются очень быстро и доходит до того, что люди инвестируют деньги не в реальные вещи, а в цифровую одежду или аксессуары. Модные дома также стараются идти в ногу со временем и делают акцент на товарах для виртуальной реальности.

Сумки Gucci (фото из открытых источников)

На игровой платформе Roblox с 17 по 31 мая проходит виртуальная выставка "Gucci Garden Experience", организованная Gucci совместно с Roblox. На западе геймеры могут купить виртуальные изображения сумок, очков, головных уборов и других аксессуаров. Для этого им нужно конвертировать деньги во внутриигровую валюту Robux.

Как ни странно, предложение пользуется спросом. Недавно стало известно, что один из игроков приобрел виртуальную сумку Gucci Dionysus дороже, чем стоит реальная. В бутике итальянского бренда такая модель стоит $ 3400, а ее электронная копия была продана за $ 4115.

Стоит отметить, что такая покупка не имеет никакой ценности за пределами игры Roblox, ведь ее нельзя перепродать. Но для игроков подобные аксессуары имеют большое значение, ведь такие эксклюзивные вещи влияют на репутацию персонажей игры.





Напомним, что итальянский люксовый бренд Gucci представил для продажи оранжевое платье в клетку с атласным бантом для мужчин за 62 тысячи гривен.

По словам представителей бренда, мужское платье можно носить под рваные джинсы. Также известно, что скоро Gucci представит такой же фасон изделия в цветочный принт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head.

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