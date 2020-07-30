Украшения со львами: Gucci представил ювелирную коллекцию

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Светлана Шкурупий
Популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head. Об этом сообщает издание buro247.
Отмечается, что ожерелья, кольца и серьги украшены головой льва. Они созданы из белого и желтого золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней: изумрудов и аквамарина.
Изображения льва — это символ приверженности Gucci к защите окружающей среды. Ранее модный дом запустил Instagram, где освещает свои усилия по достижению устойчивости, а также представил первую коллекцию экологичной линейки.
В феврале 2020 года Gucci начали сотрудничество с фондом The Lion's Share: он занимается защитой редких видов животных от вымирания, в том числе львов.
К слову, лев - любимое животное креативного директора Gucci Алессандро Микеле.
Напомним, что итальянский дом моды Gucci выпустил новую коллекцию, посвященную главному символу 2020 года - мыши, а именно персонажу Disneyland Микки Маусу.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что соусы из McDonald's воплотили в новой коллекции кроссовок Adidas.
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