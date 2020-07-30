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Главная Новости Досуг мода Украшения со львами: Gucci представил ювелирную коллекцию
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Украшения со львами: Gucci представил ювелирную коллекцию

Gucci удивили покупателей оригинальной новинкой

сегодня, 17:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Украшения со львами: Gucci представил ювелирную коллекцию

Популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head. Об этом сообщает издание buro247.

Отмечается, что ожерелья, кольца и серьги украшены головой льва. Они созданы из белого и желтого золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней: изумрудов и аквамарина.

Изображения льва — это символ приверженности Gucci к защите окружающей среды. Ранее модный дом запустил Instagram, где освещает свои усилия по достижению устойчивости, а также представил первую коллекцию экологичной линейки.

В феврале 2020 года Gucci начали сотрудничество с фондом The Lion's Share: он занимается защитой редких видов животных от вымирания, в том числе львов.

К слову, лев - любимое животное креативного директора Gucci Алессандро Микеле.

Напомним, что итальянский дом моды Gucci выпустил новую коллекцию, посвященную главному символу 2020 года - мыши, а именно персонажу Disneyland Микки Маусу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что соусы из McDonald's воплотили в новой коллекции кроссовок Adidas.


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