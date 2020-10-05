Идеально для паба, парни: Gucci представляет платье с атласным бантом на талии для мужчин за 62 тыс гривен

Итальянский люксовый бренд Gucci представил для продажи оранжевое платье в клетку с атласным бантом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Gucci

Экстравагантный наряд для мужчин выглядит как длинная рубашка из хлопка в виде "шотрандской" клетки – тартана, в оранжево-белой гамме. Платье в стиле гранж 90-х украшено перламутровыми пуговицами и контрастным воротником "Питер Пэн". Стоит оно 1,7 тыс фунтов, что в переводе на украинскую гривну составляет более 62 тысяч.

По словам представителей бренда, мужское платье можно носить под рваные джинсы. Также известно, что скоро Gucci представит такой же фасон изделия в цветочный принт. Стоить оно будет дешевле – 1,5 тыс фунтов – чуть более 55 тыс гривен.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный бренд представил свитер-маску.

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