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Главная Новости Досуг мода Идеально для паба, парни: Gucci представляет платье с атласным бантом на талии для мужчин за 62 тыс гривен
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Идеально для паба, парни: Gucci представляет платье с атласным бантом на талии для мужчин за 62 тыс гривен

По словам представителей Дома моды, платье выпущено специально для борьбы с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность»

сегодня, 21:53
Автор:

Дмитрий Симоненко

Итальянский люксовый бренд Gucci представил для продажи оранжевое платье в клетку с атласным бантом. Об этом сообщает Daily Mail.

Идеально для паба, парни: Gucci представляет платье с атласным бантом на талии для мужчин за 62 тыс гривен

Фото: Gucci

Экстравагантный наряд для мужчин выглядит как длинная рубашка из хлопка в виде "шотрандской" клетки – тартана, в оранжево-белой гамме. Платье в стиле гранж 90-х украшено перламутровыми пуговицами и контрастным воротником "Питер Пэн". Стоит оно 1,7 тыс фунтов, что в переводе на украинскую гривну составляет более 62 тысяч.

По словам представителей бренда, мужское платье можно носить под рваные джинсы. Также известно, что скоро Gucci представит такой же фасон изделия в цветочный принт. Стоить оно будет дешевле – 1,5 тыс фунтов – чуть более 55 тыс гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный бренд представил свитер-маску.


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