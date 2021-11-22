Создан костюм из мужских усов: как он выглядит (ФОТО)

Дизайнеры со всего мира продолжают удивлять своими творениями. В Швейцарии, например, были представлены джинсы с "эффектом поношенности", а недавно австралийский бренд создал костюм из ткани с вплетением волос мужских усов.

Костюм из мужских усов (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Odditycentral, оригинальный мужской наряд был сшит специально для Movember ("усатый ноябрь) — благотворительное движение, которое с 2003 года призывает обратить внимание к необходимости ранней диагностики и терапии мужских заболеваний.

Над созданием костюма трудился бренд мужской одежды Politix и художница Памела Клеман-Пасси. Он сшит из хлопковой ткани, в которую вплетались волосы мужских усов и бороды, предоставленные организацией Sustainable Salons. Она занимается переработкой остатков волос из салонов красоты. А узнав о проекте, многие мужчины решили принять в нем участие и специально прислали свои усы.

Художница отметила, что ее привлекают интересные вещи, которые находятся на грани красивого и отвратительного, как подобный костюм.

К слову, такой мужской наряд не подходит для ежедневной носки, он был создан для привлечения внимания к масштабному событию.

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