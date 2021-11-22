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Создан костюм из мужских усов: как он выглядит (ФОТО)

Австралийский бренд мужской одежды Politix и художница Памела Клеман-Пасси создали костюм Mo-Hair из уникальной ткани с вплетением волос усов

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Дизайнеры со всего мира продолжают удивлять своими творениями. В Швейцарии, например, были представлены джинсы с "эффектом поношенности", а недавно австралийский бренд создал костюм из ткани с вплетением волос мужских усов.

Создан костюм из мужских усов: как он выглядит (ФОТО)

Костюм из мужских усов (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Odditycentral, оригинальный мужской наряд был сшит специально для Movember ("усатый ноябрь) — благотворительное движение, которое с 2003 года призывает обратить внимание к необходимости ранней диагностики и терапии мужских заболеваний.

Над созданием костюма трудился бренд мужской одежды Politix и художница Памела Клеман-Пасси. Он сшит из хлопковой ткани, в которую вплетались волосы мужских усов и бороды, предоставленные организацией Sustainable Salons. Она занимается переработкой остатков волос из салонов красоты. А узнав о проекте, многие мужчины решили принять в нем участие и специально прислали свои усы.

Художница отметила, что ее привлекают интересные вещи, которые находятся на грани красивого и отвратительного, как подобный костюм. 

К слову, такой мужской наряд не подходит для ежедневной носки, он был создан для привлечения внимания к масштабному событию.

Создан костюм из мужских усов: как он выглядит (ФОТО) - фото 2
Создан костюм из мужских усов: как он выглядит (ФОТО) - фото 3

Напомним, что модный дизайнер Беате Карлссон создала для своего бренда AVAVAV нестандартную обувь — сапоги-монстры. Новинку раскупили за несколько минут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что легендарный дом моды Balenciaga начал продавать клетчатый шопер, который напоминает хозяйственную сумку-баул, и нарвался на шквал критики в сети.

Читайте также, что китайский дизайнер Сунь Дайонг создал костюм для защиты от коронавирусной инфекции.


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Источник: https://www.odditycentral.com/news/this-is-probably-the-worlds-first-ever-suit-made-of-mens-mustache-hair.html
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