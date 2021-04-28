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Это надо видеть: итальянский бренд создал сапоги-монстры (ФОТО)

Модный дизайнер Беате Карлссон создала для своего бренда AVAVAV нестандартную обувь - сапоги-монстры

28 апреля 2021, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В этом году дизайнеры стараются удивить покупателей своими нестандартными обувными новинками. Только в сети перестали обсуждать странную обувь с пальцами и маникюром от японского бренда, как компания AVAVAV представила свои сапоги-монстры.

Это надо видеть: итальянский бренд создал сапоги-монстры (ФОТО)

Бренд AVAVAV представил сапоги-монстры / фото: depositphotos

Молодой флорентийский бренд, а точнее его дизайнер Беате Карлссон создала гиперреалистичную обувь с длинными пальцами. По ее словам, эта стилистика отражает безумие нового времени с обязательным социальным дистанцированием.

В новую коллекцию бренда вошли сапоги и ботфорты, напоминающие лапы настоящих монстров. Но несмотря на это обувь с вытянутыми пальцами в темно-красном и ярко-зеленом цветах раскупили за первые минуты. Но стоимость такой новинки не указана.

Кстати, не забывает дизайнер и об экологическом аспекте: для создания новинок были использованы остатки материалов, заимствованные в больших модных брендов. Кроме того, обувь продается ограниченными партиями онлайн, продается в упаковке из переработанных материалов и перевозится на электромобилях.

Напомним, что популярная американская компания Tommy Hilfiger, производящая одежду, обувь и парфюмерию, решила порадовать своих покупателей необычной обувью. Известный дизайнер в прошлом году представил весеннюю коллекцию обуви, куда вошли модели кроссовок, разработанных с использованием переработанной яблочной кожуры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новинки итальянского дома высокой моды Bottega Veneta являются одними из самых популярных среди модников в этом году. В 2020 году бренд выпустил необычную обувь, которая стала интернет-мемом. Известно, что мюли желтого цвета вошли в коллекцию под названием Pre-Fall 2020.


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