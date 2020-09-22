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Главная Новости Досуг мода Люксовый бренд выпустил джинсы с пятнами от травы
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Люксовый бренд выпустил джинсы с пятнами от травы

Эти джинсы из мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В этом году дизайнеры удивляют покупателей своими неординарными идеями и новинками. В Швейцарии, например, были представлены джинсы, обеспечивающие защиту от COVID-19. Но люксовый бренд Gucci решил отойти от темы пандемии в новой коллекции и представил мужские джинсы с "эффектом поношенности". Новинка уже доступна на официальном сайте компании.

Люксовый бренд выпустил джинсы с пятнами от травы

Итальянский модный бренд отмечает, что широкие штаны из новой мужской коллекции вдохновлены стилем гранж и сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой, которая создает иллюзию пятен от травы.

Товар изготовлен из 100% органического хлопка, для производства которого не используют опасные вещества и химикаты. Стоимость новинки составляет 600 фунтов стерлингов (около 22 тысяч гривен).


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что джинсы давно стали базовой вещью гардероба, потому что с их помощью можно создать стильный и красивый образ. Однако, в 2020 году, кроме джинсов, модницы предпочитают другие стильные брюки, которые достойны внимания.


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