Одежда из желе: дизайнер из Исландии удивил новинкой (ФОТО)

Дизайнеры со всего мира стараются представлять необычные и оригинальные новинки, чтобы не только удивить покупателя, но и думать об экологии. Модельер из Исландии, например, выпустила топы из желе. Достаточно необычно, не правда ли?

Как выглядит одежда из желе (фото из открытых источников)

Валдис Стейнарсдоттир выпустила линейку бесшовных желейных топов, которые можно переплавить, когда они надоедают. Предложенная ею технология циклического производства одежды полностью безотходная. Дизайнер также отмечает, что, в отличие от обычной одежды, ее изделия не создаются из синтетических материалов и в процессе производства используется только то количество материала, которое необходимо для конкретного элемента одежды.

"Этот метод изготовления одежды безусловно заставляет нас остановиться и переосмыслить наши текущие методы производства. Он предлагает технику, которая исключает обрезки и синтетические материалы", — отметила Стейнарсдоттир.

Желейную одежду создают, смешивая желатин или агар с водой, натуральными красителями и сахарным спиртом. Он помогает достичь нужной пластичности.

Новинки будут представлены в рамках фестиваля DesignMarch в Рейкьявике, а вот поступит необычную одежду в продажу, пока неизвестно.





Напомним, что в апреле 2021 года известный японский бренд Midorikawa представил свою необычную новинку — ботинки с пальцами и педикюром. Дизайнеры создали как женские, так и мужские модели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онлайн-бутик Dress X, одежда из которого идеально подойдет для модных выходов в соцсетях, стала настоящей альтернативой ломящимся от сотни нарядов шкафам в квартире. Магазин цифровой одежды "открыли" Дарья Шаповалова и Наталья Моденова.

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