Две дизайнерши изготавливают цифровую одежду, которая подойдет для хвастовства в интернете

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Дмитрий Симоненко
Онлайн-бутик
Dress X, одежда из которого идеально подойдет для модных выходов в соцсетях, стала
настоящей альтернативой ломящимся от сотни нарядов шкафам в квартире. Магазин цифровой
одежды "открыли" Дарья Шаповалова и Наталья Моденова.
Источник: Unsplash
Эти наряды
нельзя примерить офлайн и даже пощупать, зато в виртуальном мире можно щеголять
в чем-то новом хоть каждый день! А также публиковать новые фотографии!
Чтобы приобрести
новый лук, необходимо лишь зайти на сайт, выбрать любой фасон, загрузить свое
фото и заплатить за наряд. Важным условием является хорошее качество снимка и
освещения.
В течение нескольких дней дизайнерши изготовят идеальный наряд, который в буквальном смысле делается не для заказчика, а под его конкретную фотографию. По словам девушек, модель одежды адаптируется под фигуру того, для кого сделан заказ. Теперь не стоит переживать по поводу того, что на важной для тебя фотографии появится некрасивая складка в районе груди или бедра, либо наряд окажется слишком тесным!
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New looks by Eva Sviridova have arrived to @dressxcom Although digital fashion doesn’t have to follow traditional fashion seasons, we still might crave some warmer fabrics as winter approaches. In her new collection, @isviridovai continues to experiment with different styles and textures, this time concentrating on basic knitwear with an edgy twist. Paired with a digital light blue leather jacket this total look can fully transform your existing picture giving it a new and exciting digital life. Check the full collection via link in bio. #digitalfashion #dressx #dressxcom
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