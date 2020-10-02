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Главная Новости Досуг мода Две дизайнерши изготавливают цифровую одежду, которая подойдет для хвастовства в интернете
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Две дизайнерши изготавливают цифровую одежду, которая подойдет для хвастовства в интернете

Главное - не ошибиться с цветовой гаммой виртуального наряда

сегодня, 00:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

Онлайн-бутик Dress X, одежда из которого идеально подойдет для модных выходов в соцсетях, стала настоящей альтернативой ломящимся от сотни нарядов шкафам в квартире. Магазин цифровой одежды "открыли" Дарья Шаповалова и Наталья Моденова.

Две дизайнерши изготавливают цифровую одежду, которая подойдет для хвастовства в интернете

Источник: Unsplash

Эти наряды нельзя примерить офлайн и даже пощупать, зато в виртуальном мире можно щеголять в чем-то новом хоть каждый день! А также публиковать новые фотографии!

Чтобы приобрести новый лук, необходимо лишь зайти на сайт, выбрать любой фасон, загрузить свое фото и заплатить за наряд. Важным условием является хорошее качество снимка и освещения.

В течение нескольких дней дизайнерши изготовят идеальный наряд, который в буквальном смысле делается не для заказчика, а под его конкретную фотографию. По словам девушек, модель одежды адаптируется под фигуру того, для кого сделан заказ. Теперь не стоит переживать по поводу того, что на важной для тебя фотографии появится некрасивая складка в районе груди или бедра, либо наряд окажется слишком тесным!


Ранее "Комментарии" писали о том, как выглядит базовый гардероб на осень 2020.


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