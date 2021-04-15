logo
Русский Українська

BTC/USD

62807.72

ETH/USD

2462.83

LTC/USD

272.51

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Дизайнеры создали обувь с пальцами и педикюром (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Дизайнеры создали обувь с пальцами и педикюром (ФОТО)

Японский бренд Midorikawa представил свою необычную новинку - ботинки с пальцами и педикюром

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В этом году дизайнеры не перестают удивлять покупателей странной обувью. Еще не успели утихнуть разговоры по поводу "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью, как японский бренд Midorikawa представил свою неоднозначную новинку из коллекции VFF осень-зима 2021/22 — ботинки с пятью пальцами и педикюром.

Дизайнеры создали обувь с пальцами и педикюром (ФОТО)

японский бренд создал обувь с пальцами (фото из открытых источников)

Коллекция новой обуви полностью имитирует человеческую ногу и выпущена в нюдовых оттенках (слоновая кость, снежный и мокко), чтобы выглядеть более естественно. Бренд представил, как женские, так и мужские модели. Педикюр тоже можно выбрать по своему вкусу, пока анонсированы только красный цвет и нюд.

Компания Vibram отметила, что их фирменная резиновая подошва на столь неординарной обуви, подарит реалистичное ощущение ходьбы босиком. Представители бренда говорят, что приобрести демисезонные ботинки можно будет уже в конце текущего лета. Но сколько будет стоить новинка пока остается в тайне.

Напомним, что известный дом моды Balenciaga вместе с обувным брендом Vibram создали обувь с разделенными пальцами. Туфли и кроссовки выглядят довольно странно, но создатели уверяют, что эта обувь способна передать ощущение ходьбы босиком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Givenchy представил новинку, которая многих покупателей, мягко говоря, повергла в шок. Модная компания представила сандалии на три пальца, дизайн которых разработал 34-летний креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс. Многие пользователи сети раскритиковали дизайн новых сандалий, отметив, что пальцы в них выглядят как лапы мультяшного пса Скуби-Дуби-Ду. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ