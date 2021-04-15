Дизайнеры создали обувь с пальцами и педикюром (ФОТО)

В этом году дизайнеры не перестают удивлять покупателей странной обувью. Еще не успели утихнуть разговоры по поводу "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью, как японский бренд Midorikawa представил свою неоднозначную новинку из коллекции VFF осень-зима 2021/22 — ботинки с пятью пальцами и педикюром.

японский бренд создал обувь с пальцами (фото из открытых источников)

Коллекция новой обуви полностью имитирует человеческую ногу и выпущена в нюдовых оттенках (слоновая кость, снежный и мокко), чтобы выглядеть более естественно. Бренд представил, как женские, так и мужские модели. Педикюр тоже можно выбрать по своему вкусу, пока анонсированы только красный цвет и нюд.

Компания Vibram отметила, что их фирменная резиновая подошва на столь неординарной обуви, подарит реалистичное ощущение ходьбы босиком. Представители бренда говорят, что приобрести демисезонные ботинки можно будет уже в конце текущего лета. Но сколько будет стоить новинка пока остается в тайне.

Напомним, что известный дом моды Balenciaga вместе с обувным брендом Vibram создали обувь с разделенными пальцами. Туфли и кроссовки выглядят довольно странно, но создатели уверяют, что эта обувь способна передать ощущение ходьбы босиком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что французский дом моды Givenchy представил новинку, которая многих покупателей, мягко говоря, повергла в шок. Модная компания представила сандалии на три пальца, дизайн которых разработал 34-летний креативный директор Givenchy Мэтью Уильямс. Многие пользователи сети раскритиковали дизайн новых сандалий, отметив, что пальцы в них выглядят как лапы мультяшного пса Скуби-Дуби-Ду.

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