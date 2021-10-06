Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Этой осенью большой популярностью будут пользоваться "теплые" насыщенные цвета, поэтому, если вы хотите обновить свой гардероб, ознакомьтесь с новыми трендами.
Какие цвета в моде этой осенью-2021 (фото из открытых источников)
Серый
Институт цвета Pantone назвал оттенок серого под названием "Ultimate gray" одним из самых модных цветов осени-2021, потому что он гармонично сочетается с многими вещами. Но в моде будет вся палитра серого: перламутровый с серебристым подтоном, угольный, маренго и многие другие.
Теплый оранж
Этот "осенний" цвет благодаря своей яркости и насыщенности, подчеркнет любой образ и сделает его стильным. Теплый оранж можно сочетать с черными, нюдовыми или голубыми оттенками.
Ярко-зеленый
Да, этот цвет не сдает своих позиций даже в осенний сезон. Дизайнеры в этом году представили множество вещей в ярко-зеленом оттенке — начиная с пальто и заканчивая сумочками. Если хотите выглядеть модно и стильно, тогда добавьте в свой гардероб несколько вещей в зеленой палитре.
Кокосовый крем
Оттенок "Coconut Cream" вошел в четверку главных цветов этой осени. Этот цвет придаст образу женственности, нежности и аристократичности.
Терракотовый
Еще один "уютный" оттенок, который гармонично будет смотреться этой осенью. Терракотовый цвет довольно универсален, его можно сочетать с бежевым, оранжевым и даже бирюзово-зеленым оттенками.
Напомним, эксперты Института цвета Pantone, которые занимаются прогнозированием цветовых тенденций, выяснили, какие оттенки должны быть в гардеробе каждой модницы весной 2022 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осеннюю погоду хочется разнообразить свою жизнь яркими красками, а сделать это можно с помощью обновленного маникюра. Эксперты назвали главные оттенки, которые будут пользоваться актуальностью в этом сезоне и сделают ваши ноготки красивыми.
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