logo
Русский Українська

BTC/USD

51406.86

ETH/USD

3390.72

LTC/USD

167.89

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг мода Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО)

Эксперты назвали несколько цветов, которые должны быть в гардеробе модниц этой осенью, потому что они сейчас в тренде

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Этой осенью большой популярностью будут пользоваться "теплые" насыщенные цвета, поэтому, если вы хотите обновить свой гардероб, ознакомьтесь с новыми трендами. 

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО)

Какие цвета в моде этой осенью-2021 (фото из открытых источников)

Серый

Институт цвета Pantone назвал оттенок серого под названием "Ultimate gray" одним из самых модных цветов осени-2021, потому что он гармонично сочетается с многими вещами. Но в моде будет вся палитра серого: перламутровый с серебристым подтоном, угольный, маренго и многие другие.

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО) - фото 2

Теплый оранж

Этот "осенний" цвет благодаря своей яркости и насыщенности, подчеркнет любой образ и сделает его стильным. Теплый оранж можно сочетать с черными, нюдовыми или голубыми оттенками. 

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО) - фото 3

Ярко-зеленый

Да, этот цвет не сдает своих позиций даже в осенний сезон. Дизайнеры в этом году представили множество вещей в ярко-зеленом оттенке — начиная с пальто и заканчивая сумочками. Если хотите выглядеть модно и стильно, тогда добавьте в свой гардероб несколько вещей в зеленой палитре. 

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО) - фото 4

Кокосовый крем

Оттенок "Coconut Cream" вошел в четверку главных цветов этой осени. Этот цвет придаст образу женственности, нежности и аристократичности. 

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО) - фото 5

Терракотовый

Еще один "уютный" оттенок, который гармонично будет смотреться этой осенью. Терракотовый цвет довольно универсален, его можно сочетать с бежевым, оранжевым и даже бирюзово-зеленым оттенками. 

Названо ТОП-5 самых модных цветов осени-2021 (ФОТО) - фото 6

Напомним, эксперты Института цвета Pantone, которые занимаются прогнозированием цветовых тенденций, выяснили, какие оттенки должны быть в гардеробе каждой модницы весной 2022 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в осеннюю погоду хочется разнообразить свою жизнь яркими красками, а сделать это можно с помощью обновленного маникюра. Эксперты назвали главные оттенки, которые будут пользоваться актуальностью в этом сезоне и сделают ваши ноготки красивыми.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmo.com.ua/5-samih-modnih-cvetov-oseni-2021/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ