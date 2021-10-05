Тренды осени-2021: какой маникюр сделать в октябре (ФОТО)

В осеннюю погоду хочется разнообразить свою жизнь яркими красками, а сделать это можно с помощью обновленного маникюра. Эксперты назвали главные оттенки, которые будут пользоваться актуальностью в этом сезоне и сделают ваши ноготки красивыми.

Маникюр осень 2021 (фото из открытых источников)

Цвет хаки

В октябре можно поэкспериментировать и сделать маникюр в болотном и оливковом цветах, которые похожи и являются оттенками цвета хаки. Ваши ноготки не будут выглядеть банально и скучно, а наоборот, привлекут к себе внимание. Больше всего такой оттенок подойдет девушкам с короткими и плоскими ногтями, потому что цвет сделает их визуально длиннее и уже. Если же у вас длинные ногти, тогда выбирайте более мягкий оттенок хаки и воздержитесь от большого количества декора.





Бордовый цвет

Это классика, поэтому такой цвет выглядит стильно и дорого в любое время года. Бордовый маникюр подойдет, как для повседневных образов, так и для делового и вечернего стиля. Осенью этот оттенок можно сочетать с серебристым/золотым декором, "битым стеклом", блестками, а также кристаллами, главное — не переборщить. Очень красиво бордовый цвет будет смотреться на длинных ноготках.





Нюдовые цвета

Такие оттенки также не выходят из моды, поэтому в октябре вы смело можете сделать себе нюдовый маникюр, дополнив его минималистическими рисунками, фольгой, "вязанным" дизайном и т.д. Маникюр в пастельных оттенках хорошо смотрится на любой длине ногтей и любой форме.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что красивые и ухоженные ноги — визитная карточка каждой девушки. Но, чтобы ваш маникюр был модным и стильным, нужно забывать о некоторых дизайнах, ведь они давно устарели.

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