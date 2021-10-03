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Какие цвета будут в моде весной 2022 года: заявление Pantone

Представители Института цвета Pantone назвали главные цвета, которые будут в моде весной 2022 года

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты Института цвета Pantone, которые занимаются прогнозированием цветовых тенденций, выяснили, какие оттенки должны быть в гардеробе каждой модницы.

Какие цвета будут в моде весной 2022 года: заявление Pantone

Pantone назвал главные оттенки весны 2022 года (фото из открытых источников)

Представители Pantone приурочили на этот раз выпуск традиционного отчета к Нью-йоркской недели моды, которая прошла с 8 по 12 сентября. В ее рамках дизайнеры показали коллекции сезона весна-лето 2022.

По мнению специалистов, в сложные времена социальной изоляции эксперименты с одеждой — это самый простой и безопасный способ подарить себе радость. Сегодня в одежде люди выбирают как нейтральные оттенки, внушающие спокойствие и уверенность, так и яркую палитру, которая поднимает настроение и дает энергию.

По данным аналитиков компании Pantone, самыми распространенными цветами, которые используются сегодня в модной индустрии, стали оттенки синего. Особенно популярны цвета Spun Sugar ("Сахарная пряжа") и Glacier Lake ("Застывшая озеро"), которые специалисты сравнивают с оттенками медицинских масок.

В топ-15 вышли также такие цвета как Gossamer Pink ("Розовая паутина"), Innuendo ("Тонкий намек"), Dahlia ("Георгина"). Самыми популярными из базовых стали Northern Droplet ("Северная капелька"), Perfectly Pale ("Совершенная бледность"), Poppy Seed ("Маковое зернышко") и другие.

Напомним, что представители Pantone разработали новый оттенок красного цвета под названием Period, с помощью которого хотели привлечь внимание к стереотипу о менструациях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский Институт цвета Pantone в 2020 году главным цветом назвал классический синий, потому что он придает уверенности и успокаивает.

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Источник: https://23-59.ua/pantone-nazvaly-golovni-vidtinky-vesny-2022-roku/
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