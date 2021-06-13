Известный дизайнер выпустил сумки, которые можно съесть (ФОТО)

Французский дом моды Hermès International S.A. представил необычную новинку — сумку Birkin из настоящий овощей.

сумки Hermès (фото из открытых источников)

Известно, что модель Birkin уже много лет считается одним из самых желанных аксессуаров и регулярно попадает в рейтинги самых популярных сумок. Их дизайн давно стал классическим и узнаваемым, но недавно Hermès показали такую вариацию сумок, которую никто не ожидал увидеть.

В своем официальном Instagram бренд представил интересный проект — модели сумок, изготовленные из зеленых овощей. Над созданием моделей работал художник и дизайнер Бен Дензер, который воссоздал легендарные сумки из спаржи, капусты и огурцов.

На своей странице Бен Дензер поделился фото с поэтапным процессом создания сумок. Также там можно увидеть еще несколько фруктовых вариантов: из бананов и яблок.

Фолловеры отметили креативность дизайнера и оценили его творение: "Ух ты! Ты такой креативный! Отличная идея", "Это невероятно", "Одно из самых удивительных произведений искусства", "Отличная идея ... Вы мыслите нестандартно", — отметили поклонники.

Напомним, что современные технологии развиваются очень быстро и доходит до того, что люди инвестируют деньги не в реальные вещи, а в цифровую одежду или аксессуары. Модные дома также стараются идти в ногу со временем и делают акцент на товарах для виртуальной реальности. Недавно на игровой платформе Roblox виртуальную сумку люксового бренда Gucci продали дороже, чем реальную.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный итальянский бренд предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta решил порадовать покупателей необычной новинкой — сумкой из переработанной бумаги.

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