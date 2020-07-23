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Главная Новости Досуг мода Итальянский бренд выпустил сумку из переработанной бумаги
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Итальянский бренд выпустил сумку из переработанной бумаги

Эти сумки имеют специальное покрытие

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Итальянский бренд выпустил сумку из переработанной бумаги

Известный итальянский бренд предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta решил порадовать покупателей необычной новинкой - сумкой из переработанной бумаги. Об этом сообщает издание 23-59.

Аксессуары этой компании уже несколько лет пользуются большой популярностью. Именно итальянская марка Bottega Veneta создала сумки - "круассаны" и "пельмени", а скоро в ассортименте появится еще один бестселлер.

Дизайнер бренда Дэниэл Ли, как и многие его коллеги в индустрии, придерживается экологического подхода к производству. Недавно он объявил о выпуске двух новых сумок из переработанной бумаги, вошедшие в коллекцию сезона pre-fall 2020.

Новый дизайн получили модели The Shoulder Pouch и BV Twist. Внешне они как созданы из крафтовой бумаги, но в действительности сумки имеют специальное покрытие, не пропускает влагу, а на ощупь они мягкие и приятные.

Новинки уже можно приобрести на сайте бренда по цене 980-1800 евро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный итальянский дом моды Fendi создал первую в мире сумку, которая наделена ароматом.


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