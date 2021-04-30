Известный бренд использовал грязный воздух для создания одежды

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Светлана Шкурупий
Известный экологический бренд Pangaia продолжает эксперименты с нестандартными материалами. В прошлом году марка представила кроссовки с искусственной виноградной кожи, а на днях удивила всех новой уникальной технологии производства одежды.
Создана одежда из переработанного грязного воздуха / фото: Pangaia
Бренд выпустил капсульную коллекцию одежды, главной особенностью которой стало применение технологии Air-Ink. Это разработка индийской лаборатории Graviky Labs Анирудха Шармы. Она позволяет превратить вредные частицы, скапливаемые в воздухе, в краску и чернила, из которых можно создавать принты для одежды. Таким образом получается, что одежда изготавливается из выбросов углекислого газа, которые разрушают озоновый слой.
Для создания чернила используют мелкодисперсные частицы PM 2,5 — одни из главных загрязнителей воздуха, способствуют глобальному потеплению. Каждый килограмм вещества Air-Ink снижает выброс углекислого газа в атмосферу на 800 граммов.
В новую коллекцию вошли худые, футболки и спортивные штаны, а также аксессуары — панами, капюшоны и сумки. Все вещи созданы из переработанного хлопка и уже доступны онлайн по цене от $80 до $185.
Ответственным за съемку нового кампейна был Дженке Ахмед Тейли, стилист Бейонсе. Лицами коллекции стали супермодель Наоми Кэмпбелл и певец Кезиа Джонс.
Напомним, что модный дизайнер Беате Карлссон создала для своего японского бренда AVAVAV нестандартную обувь — сапоги-монстры.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люксовый бренд YSL Beauty представил помаду, которая способна кардинально поменять отношение женщин к процессу макияжа. В чем ее особенность?
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