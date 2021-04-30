logo
Русский Українська

BTC/USD

58220.81

ETH/USD

2835.27

LTC/USD

273.44

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Известный бренд использовал грязный воздух для создания одежды
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный бренд использовал грязный воздух для создания одежды

Веганский бренд одежды Pangaia представил коллекцию одежды, созданною путем преобразования выбросов углерода в Air-Ink

30 апреля 2021, 23:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный экологический бренд Pangaia продолжает эксперименты с нестандартными материалами. В прошлом году марка представила кроссовки с искусственной виноградной кожи, а на днях удивила всех новой уникальной технологии производства одежды.

Известный бренд использовал грязный воздух для создания одежды

Создана одежда из переработанного грязного воздуха / фото: Pangaia

Бренд выпустил капсульную коллекцию одежды, главной особенностью которой стало применение технологии Air-Ink. Это разработка индийской лаборатории Graviky Labs Анирудха Шармы. Она позволяет превратить вредные частицы, скапливаемые в воздухе, в краску и чернила, из которых можно создавать принты для одежды. Таким образом получается, что одежда изготавливается из выбросов углекислого газа, которые разрушают озоновый слой.

Для создания чернила используют мелкодисперсные частицы PM 2,5 — одни из главных загрязнителей воздуха, способствуют глобальному потеплению. Каждый килограмм вещества Air-Ink снижает выброс углекислого газа в атмосферу на 800 граммов.

В новую коллекцию вошли худые, футболки и спортивные штаны, а также аксессуары — панами, капюшоны и сумки. Все вещи созданы из переработанного хлопка и уже доступны онлайн по цене от $80 до $185.

Ответственным за съемку нового кампейна был Дженке Ахмед Тейли, стилист Бейонсе. Лицами коллекции стали супермодель Наоми Кэмпбелл и певец Кезиа Джонс.

Напомним, что модный дизайнер Беате Карлссон создала для своего японского бренда AVAVAV нестандартную обувь — сапоги-монстры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люксовый бренд YSL Beauty представил помаду, которая способна кардинально поменять отношение женщин к процессу макияжа. В чем ее особенность?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/pangaia-vykorystaly-brudne-povitrya-dlya-stvorennya-odyagu/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ