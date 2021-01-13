Люксовый бренд представил «умную» помаду: что она может

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Светлана Шкурупий
В индустрии красоты появляются все новые "умные" новинки, которые удивляют покупателей своим дизайном и возможностями. Недавно люксовый бренд YSL Beauty представил помаду, которая способна кардинально поменять отношение женщин к процессу макияжа. В чем ее особенность?
представлена "умная" помада / Фото: YSL
Представители бренда представило устройство Rouge Sur Mesure ("Красный на заказ"), которое дает возможность самостоятельно создавать необходимый оттенок помады для губ в выбранной цветовой гамме. Сейчас доступны опции с красными, нюдовимы, рыжими и тилиснимы оттенками. Эта система, называется Perso, она была в разработке целых пять лет.
"Умная" помада состоит из мобильного приложения и портативного устройства в виде черного блока с цветными картриджами. Чтобы получить необходимый цвет помады, нужно вставить в девайс 3 капсулы соответствующих оттенков из линейки YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish и задать желаемые параметры. В результате вы получаете уникальный цвет, который нельзя приобрести в магазине.
За одно использования аппарат предоставит порцию помады на один раз, но съемный верх можно брать с собой, чтобы корректировать макияж в течение дня.
Пока новинка не попала в магазины, но на нее уже можно оформить предварительный заказ по цене 299 долларов. (более 8 тыс. гривен). Набор сменных капсул будет стоить 100 долларов, а в массовую продажу гаджет поступит в течение этого года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом 2020 года сеть ресторанов общественного питания KFC выпустила помаду со вкусом острых крылышек. Помимо вкусного, приятного и остренького вкуса, она еще и очень стойкая.
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