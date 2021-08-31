logo
Русский Українська

BTC/USD

47765.48

ETH/USD

3416.88

LTC/USD

173.42

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Это надо видеть: создана обувь в виде рук с когтями (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Это надо видеть: создана обувь в виде рук с когтями (ФОТО)

Экологический бренд Avavav удивил своей очередной обувью - гигантскими сапогами в виде рук с когтями

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Итальянский бренд Avavav славится своими нестандартными идеями и сюрреалистичной обувью. Недавно компания представила свою новинку — сапоги в виде рук с длинными когтями.

Это надо видеть: создана обувь в виде рук с когтями (ФОТО)

Создана обувь в виде рук с когтями / Фото: Guido Mieth / DigitalVision / Getty Images

Известно, что бренд из Флоренции, который сейчас находится под творческим руководством дизайнера Беаты Карлссон, шьет обувь из переработанных отходов фэшн-индустрии. Компания создала огромные сапоги в виде гигантских рук с когтями, отметил, что созданы они "для любви и танцев". Сложно представить, как на такой обуви можно передвигаться, но представители бренда обещают 99% комфорта.

Эта коллекция обуви, как и две предыдущие, вдохновлена безграничностью виртуального мира. Дизайнер Беата Карлссон отметила, что сейчас в современном мире границы между реальностью и виртуальным миром достаточно размыты. Человечество больше не находится на раннем этапе цифрового века. 

"Сегодня изображения передаются между людьми, компьютерами и платформами с беспрецедентной скоростью. Я в восторге от того, как эти образы проявляются в реальной жизни", — сказала она.

Известно, что эта нестандартная обувь представлена только в одном экземпляре и недоступна для продажи. Но, эта коллекция вполне могла быть быстро распродана, как и другие сапоги-монстры, цена которых стартовала от 800 до 1200 евро.

 

Напомним, что японский обувной бренд также нестандартно подходит к созданию обуви и недавно представил ботинки с пятью пальцами и маникюром на них.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно ухаживать за обувью в осенний сезон, чтобы она подольше служила вам верой и правдой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buro247.ua/fashion/trends/avavav-the-claw-shoe.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ