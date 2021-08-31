Это надо видеть: создана обувь в виде рук с когтями (ФОТО)

Итальянский бренд Avavav славится своими нестандартными идеями и сюрреалистичной обувью. Недавно компания представила свою новинку — сапоги в виде рук с длинными когтями.

Создана обувь в виде рук с когтями / Фото: Guido Mieth / DigitalVision / Getty Images

Известно, что бренд из Флоренции, который сейчас находится под творческим руководством дизайнера Беаты Карлссон, шьет обувь из переработанных отходов фэшн-индустрии. Компания создала огромные сапоги в виде гигантских рук с когтями, отметил, что созданы они "для любви и танцев". Сложно представить, как на такой обуви можно передвигаться, но представители бренда обещают 99% комфорта.

Эта коллекция обуви, как и две предыдущие, вдохновлена безграничностью виртуального мира. Дизайнер Беата Карлссон отметила, что сейчас в современном мире границы между реальностью и виртуальным миром достаточно размыты. Человечество больше не находится на раннем этапе цифрового века.

"Сегодня изображения передаются между людьми, компьютерами и платформами с беспрецедентной скоростью. Я в восторге от того, как эти образы проявляются в реальной жизни", — сказала она.

Известно, что эта нестандартная обувь представлена только в одном экземпляре и недоступна для продажи. Но, эта коллекция вполне могла быть быстро распродана, как и другие сапоги-монстры, цена которых стартовала от 800 до 1200 евро.

Напомним, что японский обувной бренд также нестандартно подходит к созданию обуви и недавно представил ботинки с пятью пальцами и маникюром на них.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно ухаживать за обувью в осенний сезон, чтобы она подольше служила вам верой и правдой.

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