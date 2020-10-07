Как ухаживать за обувью осенью: три ключевых правила

Осень в самом разгаре и во многих уголках нашей страны идут безпрерывные дожди. Кроме того, что мы сами под ними мокнем, там еще и на размытой земле пачкается наша обувь. Сегодня мы расскажем тебе, как правильно ухаживать за обувью в осенний сезон, чтобы она подольше служила тебе верой и правдой. Поможет нам в этом издание mport.

Ухаживаем за обувью правильно

Храните обувь правильно

Если ты оставишь обувь грязной или непросушенной с прошлого сезона, это плохо может кончиться для нее. Хорошо помой и почисть обувь, после этого высуши и смажь кремом. Внутреннюю поверхность следует обработать антибактериальным спреем. Наполните обувь газетами или вставьте специальные держатели. Это спасет ботинки от морщин и заломов. И не забудьте в коробке проделать небольшие дырочки для вентиляции.

Приучите себя сразу мыть грязную обувь

Чистить ботинки лучше сразу, как только ты пришел с улицы. Не оставляй обувь грязной до утра, поскольку в тепле грязь высохнет, впитается в материал, и избавиться от нее будет намного сложнее. Избавиться от пятен тебе поможет обычная губка, смоченная в тёплой мыльной воде. Кожаные ботинки можно мыть под проточной водой и оттирать грязь щёткой. К замше требуется более деликатное обращение: обрабатывайте только зону пятна влажной тряпкой и используйте специальную щёточку.

Обработайте потёртости краской

Специальная краска поможет восстановить сбитые носы и задники, а также устранить следы, которые оставляют на твоей обуви непогода или люди в транспорте, спрятать царапины и потёртости. Средства бывают в виде аэрозоля, крема или жидкости, которая наносится кисточкой. Как правило, можно найти краску для обуви любых цветов, но допустимо и смешать несколько, чтобы добиться нужного оттенка. Запомни основное правило — наноси пигмент только на сухую и чистую поверхность.

Теперь ты точно не испоганишь свою обувь и тебе не прийдется краснеть на важных встречах или во время свидания. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно подобрать обувь на рыбалку.

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